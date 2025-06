Mi cabeza no me deja analizar hechos aislados, no me funciona la memoria sin relacionar acontecimientos. Por eso no tolero la crítica a este Gobierno por parte de quienes entraron comprando diputados, organizando el B en sus partidos, manearon cuanto pudieron en sus cargos y jamás atendieron a más que llevárselo y callar ante quien se lo llevaba.

Voy a decirlo, para quienes ven fantasmas: Sánchez debe irse, convocar elecciones y evitar el pecado de pensar por los demás, la votante tiene derecho a ser gilipollas, así es la vida, pero no porque la democracia esté en peligro, o porque sea la situación más vergonzante de nuestro tiempo, o porque las instituciones no se merezcan a un capo, o porque la alternativa sea una solución mejor, o porque sea la única salida digna para nuestra libertad o para evitar convertirnos en una dictadura...

No. Precisamente el peligro real para nuestra libertad está en ésos que te acusan de que si robas una joyería, por qué no un banco... y tienen razón. Si veraneas con un narco por qué no con los de un cártel mundial; el peligro está en ésos que exigen lo óptimo y guardan en sus armarios ministros condenados y números dos que sí eran verdaderos capos, atentados internacionales alimentados por intereses personales... e incluso en la misma trinchera hay quienes tuvieron ministros condenados por organizar terrorismo... qué cosas.

El ciclo está acabado. Que se investigue y se absterja la podredumbre y a la cárcel los culpables. El problema es la pérdida de la visión social, humana, ahora todo es imposición del mito: historieta que sin recurrir a la realidad pretende ser toda explicación, y encima desvirtúan las elecciones... si las pierden.

No importa si Trump es veleidoso, irresponsable ni si debería estar incapacitado, no importa si el 5% en defensa es una imposición que, oh casualidad, puede ser otra puntilla más contra el Estado del Bienestar y un ingreso bestial para algunas industrias (trasvase de lo público a lo privado se llama), aquí no importa la realidad ideológica de fondo: sino calificar a Sánchez, dorar la píldora al abombao vacilón y seguir caminando hacia su guerra total. Europa se avergüenza de su dignidad. Estamos en manos de verdaderos cabrones, sin más lírica; y no lo son por la corrupción sino que la aprovechan. Veo el conjunto, siento asco; veo el suicidio colectivo, y empiezo a no sentir pena por esta basura genética que somos la mayoría de los homines.