Bravo por Bad Bunny

Permítanme que empiece con una pequeña confesión sobre gustos musicales. No termina de gustarme el género urbano latino, ni el reggaetón ni el trap latino, por lo que Bad Bunny no era precisamente uno de los músicos presentes en mi lista de Spotify. Es más, si sonaba en la radio del coche, lo más probable es que cambiara de cadena. Sin embargo, después de ver lo que ha sucedido en dos ocasiones recientes se ha ganado todo mi respeto y admiración. Primero, en el acto de entrega de los Grammy, en el que se atrevió a proclamar “ICE, fuera”, aludiendo a la fuerza paramilitar que opera por encima de la ley como matones de Trump, y defendió en el acto a los inmigrantes al ganar el premio al Mejor Álbum de Música Urbana. “No somos salvajes, no somos animales... somos humanos”, dijo, criticando las políticas migratorias.

Pero mucho más impacto ha tenido su valiente actuación en el intermedio de la Super Bowl, una competición deportiva que tiene un importante impacto mediático tanto en EEUU como fuera. En un contexto de imposición de políticas migratorias racistas que violan los más elementales derechos fundamentales de una forma atroz e inhumana, gran parte de la sociedad estadounidense se ha mantenido cobardemente en silencio. Sólo el asesinato a sangre fría de dos civiles americanos, grabado por un buen número de móviles, consiguió despertar a un buen número de personas que se manifestaron en varias ciudades a pesar de las gélidas temperaturas invernales. No obstante, Estados Unidos sigue en gran parte bajo el tremendo shock que impone el régimen neofascista de Trump. Por supuesto, hay una nada despreciable minoría que le apoya, pero la mayoría está sometida a la presión, el miedo y a las amenazas de su corte de despreciables secuaces que comparten una falsa e idílica visión de un país exclusivamente blanco y anglosajón con derecho a disponer de todos los recursos del Estado.

Bad Bunny valientemente les recordó la dignidad de los latinos, unos migrantes, otros verdaderos estadounidenses de origen, parte indispensable de la identidad de una nación global y diversa. Es un gesto de enorme valentía y coraje que transciende más allá de la música. Su intervención en la Super Bowl ha sido un gran ejemplo de dignidad. Bravo por Benito.