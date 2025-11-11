BBC y TVE: hasta la bola

La verdad es que las dimisiones del director general y la delegada de la sección de informativos de la BBC, después que un informe interno señalara que la cadena pública había manipulado o sesgado informaciones sobre Trump, han puesto en suerte el toro de TVE para darle una estocada hasta la bola. Demasiado fácil, sí. E incluso innecesario, también. Es una estocada sin mérito porque el toro afeitado y dopado de TVE pone las cosas tan fáciles, al compararlo con las dimisiones de la BBC, como los cortesanos y lacayos ponían las bolas de billar ante el taco de Fernando VII.

No hace falta la comparación con la BBC, tantas veces puesta como ejemplo de lo que debe ser un medio público, ni con Tim Davie, el director general que ha dimitido tras reconocer los “errores cometidos” en la edición de un discurso de Trump y afirmar que, como máximo responsable de la corporación, tenía que “asumir la última responsabilidad”. No, no es necesario este ejemplo, aunque viene bien como término comparativo. TVE se basta a sí misma para desacreditarse a diario como medio público obligado a la objetividad y la neutralidad. Y que ninguno de los gobiernos democráticos que hemos tenido arroje la primera piedra, porque ninguno está libre de pecado. Todos se han servido de la televisión pública como si fuera cosa propia y no pública. Aunque ninguno como este.

El Consejo de Informativos ha sumado protesta tras protesta sin efecto alguno e incluso ha advertido que podían volver aquellos “viernes negros” de 2018 en los que los presentadores aparecían enlutados en protesta por el bloqueo de la renovación de la dirección y exigiendo una televisión pública independiente y plural. En aquel caso se sumaron artistas e intelectuales a la protesta, que tuvo lemas como “yo defiendo RTVE”, “RTVE de todos y todas”, “nos vamos a negro porque aquí no queremos ser de ningún color”, “por una RTVE plural e imparcial”. Lemas todos que no han perdido actualidad como exigencia y reivindicación. Pero es que entonces gobernaba el PP. Y ya se sabe que…

Así que no se sorprendan si un día se les aparecen los fantasmas de David Cubedo, Franz Johan, la perrita Marilyn y la tortuga perezosa. O que suene La generala antes de los partes. Sin que estén viendo una versión no musical de Cachitos de hierro y cromo.