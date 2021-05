Dentro de un par de días se inaugurará la decimoquinta edición de Diverciencia con la conferencia de una joven investigadora algecireña, la doctora Ana Isabel Casas Guijarro, antigua alumna del IES Isla Verde. Con una carrera muy prometedora, que continúa actualmente en el Hospital Universitario de Essen en Alemania, Ana estudia en detalle la fisiología de la isquemia cerebral y el desarrollo de fármacos para esta patología. Ella es, como ha ocurrido en otras ediciones con nuestros conferenciantes inaugurales, un lujo salido de nuestra propia ciudad pero que lamentablemente desarrolla su carrera científica fuera de España.

En estos 15 años no solo ha sido la feria nuestra principal actividad. Desde 2013 decidimos embarcarnos en nuevos retos que transformaran nuestro proyecto en "algo más que una feria de Ciencia". A partir de ese año comenzamos a incluir otras actividades de divulgación científica para nuestros estudiantes a lo largo de todo el curso escolar y, además, decidimos empezar siempre la feria con una ponencia inaugural. Esta última iniciativa la hemos convertido en un escaparate de la ciencia algecireña. Sí, así como oyen, "ciencia algecireña". La mayor parte de los conferenciantes inaugurales de nuestra feria han sido y son de Algeciras o su comarca. Investigadores como referentes o modelos para los alumnos y alumnas que los escucharan, ese era el objetivo. Ellos son además los artífices de algunas de las becas de investigación que otorgamos año tras año. Todos se prestan gustosamente a acoger a nuestros jóvenes estudiantes en sus laboratorios y centros de investigación. Un lujo añadido que ninguna otra feria de ciencia andaluza promueve.

A partir de hoy tendrán ustedes en las calles del centro de Algeciras una exposición que trata de acercar también la cultura científica a nuestra ciudad, a través de las imágenes de trece de esos investigadores. Con ella va nuestro pequeño homenaje a todos ellos, cuya carrera profesional conlleva muchas horas de dedicación y un enorme cariño por aquello a lo que dedican su vida para hacer que la nuestra sea un poco mejor cada día.

Las calles del centro de Algeciras se llenarán de Ciencia en estos días. Y nuestra feria, esa que llena de vida la Plaza Alta año tras año, seguirá estando viva en la pantalla de un ordenador, de una tablet o de un móvil. Sé que no es igual, lo sé, pero es lo que nos toca para seguir cuidando nuestra salud. Entren en nuestra web (www.divercienciavirtual.com) a partir del próximo lunes y disfruten con todo aquello que nuestros estudiantes quieren contarles. No se lo pierdan. Y de nuevo no olviden una cosa: sin ciencia, no hay futuro.