¡Aliquindoi ya, hombre!

Que no se entera de nada. Después de la pandemia, del volcán de La Palma, de la guerra de Ucrania o de la dana de Valencia, ¿voy a tener que explicarle otra vez de qué va esto (el apagón)? Es que no es normal, que llevamos ya casi siete años en el Gobierno y tenemos que estar explicando cosas básicas. Va a parecer que pasar de cursos con asignaturas suspensas tiene efectos negativos sobre su capacidad de comprensión y tenemos a los pobres ministros pluriempleados como ministros, secretarios de organización del PSOE autonómico de turno, candidatos a sus correspondientes gobiernos autonómicos, y lo peor, perdiendo el tiempo en pedagogía para explicarnos lo evidente.

¿Y qué es lo evidente? Pues que el apagón es culpa de: 1) un ciberataque que parece que no se produjo y se va a investigar durante 6 meses para que cuando se concluya que no existió estemos a otra cosa; 2) Los operadores privados, que en realidad son públicos y están dirigidos por exministros de gobiernos del PSOE, pero a los que puedo cargar de impuestos por malos y malvados; 3) La energía nuclear, mala malísima, el Vox de las energías; 4) De Ayuso, Moreno y Mazón, por ser incapaces de gestionar la crisis y delegar su gestión a este Gobierno tan ocupado; 5) Del PP, por no apoyar un decreto para, yo qué sé, reducir la jornada laboral.

¿Cómo? ¿Qué no cuela? Espere, ¿se hadado cuenta usted que el sistema se ha repuesto en un día? El mejor sistema eléctrico del mundo. Se va y vuelve en un día.

Sí bueno, pero es que hay sistemas en el mundo que no se van. Y menos mal, porque no son tan buenos como el nuestro y tardarían más en volver. Además, ha visto usted que el Financial Times dice que España sin luz es más segura que el resto del mundo con luz. Somos la hostia.

Creo que está intentando desviar la atención, ¿por qué se ha ido la luz? ¿quién es responsable? ¿Usted no será un fascista peligroso?

Y así con todo. Todo parece apuntar a que el sistema colapsó porque la energía solar y eólica copaban el 70% de la producción. Estas energías son las más baratas y las más limpias. Son las que han permitido que la inflación en nuestro país esté por debajo de la media europea. Sin embargo, parece que no cuentan con inercia, capacidad para adaptarse a la demanda (simplificando). Y por ello se necesitan de otras fuentes con inercia, como la hidráulica, nuclear o gas de ciclo combinado, para mantener la oferta y demanda pareja y que el sistema no colapse.

¿Pero entonces la culpa no es la nuclear? Parece que no, del todo. Ni de la solar y eólica tampoco. Todo apunta a un fallo provocado porque estamos añadiendo nuevas tecnologías. Pero si le explico esto a usted de este modo, no puedo hacer política ideológica y cargar contra las empresas energéticas privadas, el PP o la energía nuclear. Y para más inri, lo trataría como persona inteligente y entonces se daría cuenta de que llevo desde 2020 tratándole como si no se enterase de nada. Pero así seguimos, cinco años gobernados por alguien que se cree que somos subnormales.