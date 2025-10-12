Un aliado frente al narco

La Guardia Civil está de estreno en la semana de su patrona, la Virgen del Pilar. El Instituto Armado ha incorporado recientemente a su flota el flamante buque oceánico Duque de Ahumada. Con base en la Zona Franca de Cádiz, coordinará operaciones de vigilancia de fronteras, lucha contra el narcotráfico, control de la inmigración irregular y protección del medio marino. Cuatro pilares fundamentales para garantizar la seguridad en una zona como el Estrecho de Gibraltar en la que los desafíos son constantes.