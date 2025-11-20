Como la alegría en la casa del pobre

En la casa del corrupto la alegría dura tan poco como en la del pobre. Por la mañana, alborozo tras las detenciones del presidente y el vicepresidente de la diputación de Almería y el alcalde de Fines, acusados de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales. Los tres del PP, por lo que la alegría socialista pudo incluso incluir, ahora dirigido a Juanma en vez de a José Luis, aquel “¡toma, Moreno!” del cuervo Rockefeller. Tumbar a Juanma Moreno con el auxilio de Vox es una obsesión para el PSOE. Las detenciones son fruto de la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, contra lo que se sugiera desde algunos sótanos, no solo se dedica a investigar los delitos cometidos por altos cargos del PSOE en un contubernio orquestado por la fachosfera policial, judicial y periodística, sino cualquier acción presuntamente delictiva sea del color político que sea.

Pero el alborozo solo duró hasta que se hizo público el demoledor informe de la UCO sobre Cerdán. Acudo a El País y a RTVE para descartar cualquier sospecha de utilizar medios críticos con el sanchismo. Según el primero, “Cerdán contactó con Acciona solo dos días después de aterrizar en Ferraz tras la victoria de Sánchez en las primarias”. Y según la segunda, “La empresa vinculada a Cerdán recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona. Acciona era la principal fuente de financiación de Servinabar y suponía ‘al menos el 75%’ de sus ingresos. El ex secretario de Organización del PSOE sería el enlace entre el Gobierno y Acciona para el presunto amaño de obras”. Se acabó la alegría almeriense.

Como además de presuntos delincuentes son más casposos que una antología de Esteso y Pajares, ha saltado al estrellato nacional “la Paqui”, señora del ex secretario de Organización del PSOE, de la que, en un cruce de mensajes entre el presunto socio de Cerdán y su mujer, se dice: “La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés… Gastar y gastar… Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todo de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan y encima no son nada discretos”. Parece que el PSOE ha pasado de Sabina, Serrat, Víctor Manuel y Ana Belén a los del Río: “Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos”.