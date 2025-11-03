Albares, Sheinbaum… ¡Qué pereza!

Cuando José Manuel Albares habla, por ser ministro de Exteriores, lo hace en nombre del Gobierno. Y el Gobierno –al contrario de lo que dicen los extremistas populistas de izquierdas y de derechas según quien gobierne– sí nos representa. Por desgracia. Por lo que me permito expresar mi disgustado cansancio por su discurso en la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México Indígena.

Una serie de obviedades –“como toda historia humana, tiene claroscuros”– derivaron en una culpable asunción de responsabilidades por el “dolor” causado hace 500 años tal y como lo entiende el Gobierno mexicano desde que en 2019 López Obrador dirigió una carta al rey pidiendo “que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan”. Aunque por lo menos Obrador asumió también las culpas de los gobiernos mexicanos en su relación con los indígenas. Eso sí, tramposamente, como si fueran fruto de la indeseable herencia española: “El Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la Independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial”.

De aquello se derivaron tensiones que culminaron cuando Sheinbaum vetó al rey de su toma de posesión como presidenta de México, lo que provocó que, respondiendo a esta exclusión calificada de “inaceptable”, el Gobierno de España tomara la buena decisión de no acudir.

Ahora el melifluo Albares, en su discurso, le ha dado la razón a López Obrador y a Sheinbaum: “Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida, y no podemos ni negarla ni olvidarla”. Medias palabras y medias verdades que intentan tender un puente que no satisface más que a medias a la presidenta: “Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, desde mi punto de vista, un primer paso”. ¿Cuál será el segundo? Porque Sheinbaum sigue esperando que se pida perdón por “las atrocidades” cometidas hace cinco siglos, ignorando por supuesto las luces que también hubo. ¡Qué pereza!