San bernardo patrón

Nunca estuvimos familiarizados en la Comarca, con San Bernardo Abad (de Claraval) (1090-1153), Doctor de la Iglesia (Pio VIII, 1830). Empero, de un tiempo acá abundan las referencias a su figura, aunque nunca estuvo relacionada con el Campo de Gibraltar. Pero hete aquí que en su día, tal como hoy, el 20 de agosto (de 1462), Gibraltar se incorpora a la Corona de Castilla, dentro de lo que conocemos como La Reconquista. Tan poca atención ha merecido el docto Bernardo, originario de la región francesa de Borgoña, que su imagen en la nave del Sagrario de la iglesia de La Palma, en Algeciras, fue utilizada un tiempo, en el Instituto de Algeciras, como si fuera la de Santo Tomás de Aquino.

Como era costumbre en tiempos de moros y cristianos, en una España compartida y peleada, San Bernardo se convirtió en patrón de Gibraltar y por consiguiente de su término; más o menos lo que hoy llamamos su Campo. El rey Enrique IV le anexionaría de inmediato, por cédula de privilegio de 15 de diciembre de 1462, las tierras y pertenencias de Algeciras, según consta en el Archivo de Medina Sidonia. El duque, el poderoso don Enrique de Guzmán, descendiente por doble vía de Guzmán el Bueno, que participó con sus huestes, entre otros nobles, en la conquista, tomaría Gibraltar por sí mismo, en 1466, obligando al monarca a dictar a su favor la donación del Señorío de Gibraltar, por albalá (documento público) del 3 de junio de 1469. Así es como debe entenderse el patronazgo de San Bernardo referido a Algeciras y a todos los enclaves de la comarca, si bien hay una señalada concreción en la Estación de San Roque, cuya iglesia, construida sobre unos terrenos donados por doña Basilia Sánchez, madre de los García Trevijano, está consagrada a San Bernardo. Se inauguró el 18 de junio de 1928 y la primera piedra se colocó el día 16 de agosto de 1923. Allí, en la Estación, San Bernardo está muy presente.

No sé si el origen del señalamiento de San Bernardo como patrón, concretamente, de Algeciras es la afirmación de don José Merchán Ruiz en una conferencia dictada el día del santo en 2011. Se refiere inadvertidamente a San Bernardo como el último de los doctores de la iglesia -hay muchos más después- y alude a una cédula pontificia (Pío XI), de 14 de marzo de 1923 (justamente el año en que se pone la primera piedra de la iglesia de La Estación) cuya existencia no he podido constatar.