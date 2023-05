Les he hablado en ocasiones anteriores sobre una de las actividades que realiza la Asociación Amigos de la Ciencia de Algeciras, con la ayuda de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, y que no tiene precedente en otras ferias de Ciencia en Andalucía: las estancias en centros de investigación y universidades para los alumnos de Diverciencia más destacados. Me estoy refiriendo a las becas para segundo de Bachillerato en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, el Hospital Charite en Berlín, la Universidad de Edimburgo o el Servicio Geológico Británico en Nottingham. Son también conocidas nuestras becas de verano para alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y la Facultad de Enfermería, ambas en nuestra ciudad.

Saben a través de este mismo periódico que este año contamos además con una nueva beca en el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz también para estudiantes de 2º de Bachillerato. Seguimos avanzando en esta línea, para y por nuestros alumnos, y hemos querido dar un paso más ofreciendo a nuestros estudiantes la posibilidad de una estancia en una empresa experta en tecnología Big Data e Inteligencia artificial, aplicada al sector marítimo.

La empresa a la que me refiero es NextPort que fundada y dirigida por el doctor Oscar Pernía, un querido antiguo alumno, será la encargada de acoger a nuestro estudiante en su sede de Algeciras. Esta empresa, es una spin-off de Moffatt & Nichol, compañía californiana experta en servicios de ingeniería y consultoría para puertos, terminales marítimas, transporte y medio ambiente. Como entidad de tecnología e innovación, el objetivo de NextPort es que la toma de decisiones de los operadores portuarios esté fundamentada en los datos: todo esto podrá revertir en una mejora de la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de las empresas que operan en los puertos. Actualmente trabajan en cuatro puertos en España: Algeciras, Huelva, Valencia y Santander, además de otros en Latinoamérica y Norteamérica, contando en la actualidad con dos productos, Puertos y Terminales.

El estudiante que consiga la beca en NextPort tendrá la oportunidad durante diez días, entre finales de junio y primeros de julio, de conocer en términos generales el funcionamiento del Puerto de Algeciras, habituarse a la metodología de trabajo de una empresa de software, familiarizarse con su plataforma de datos y conocer las fuentes de los mismos, además de las tecnologías utilizadas para el desarrollo de algoritmos con Inteligencia Artificial para, en último término, concluir su estancia desarrollando alguna tarea sencilla que será coordinada con la también algecireña y líder en Ciencia de Datos en NextPort, Claudia Ariza. Una magnífica oportunidad para un estudiante de bachillerato tecnológico que, interesado en los nuevos retos del mundo digital, pueda ampliar sus conocimientos de cara a un inminente futuro universitario y posterior incorporación al mercado laboral.