Tenía razón el presidente Moreno Bonilla cuando calificó al alcalde de Algeciras como una legendaria estrella del rock. Lo ha demostrado de manera brillante, sin duda. Durante estos pasados meses, José Ignacio Landaluce y su equipo han vivido un escenario poco halagüeño por el lógico desgaste de 12 años de gobierno, con una deuda titánica (herededa o no tanto) y con insuficiencia de medios y ingresos. Pero de manera admirable ha sabido transformar ese panorama en otro bien distinto, en el que ha conseguido una mayoría incontestable e histórica, no solo en concejales sino elevando también en mucho el número de votantes de manera impresionante, hasta casi 23.000, ganando mas de 4.500 votos desde los anteriores comicios. Ello supone una verdadera mayoría social superando el 50% del voto. No solo se ha quedado el PP con el votante de Ciudadanos y sus concejales, sino que ha ido más allá.

Esa excelente victoria que le han otorgado los ciudadanos de Algeciras es un reconocimiento indudable a su gestión y a su especial modo de entender la ciudad y sus necesidades, y es justo reconocerlo y felicitar este triunfo en mayúsculas. Puede sentirse más que orgulloso y debe ser un verdadero honor sentir tan abrumador respaldo.

Ahora es de esperar que esa nueva mayoría absoluta, en alineación al Gobierno con la Junta de Andalucía, y quizá al central en próximos meses, sirva a Algeciras para alcanzar nuevas metas que llevan años en el papel de los programas electorales, pero casi nunca en el BOJA o en el BOE.

Es de reseñar igualmente la increíble y suicida desmembración de la izquierda, que ha provocado su desaparición del plenario municipal, a pesar del interesante aporte de Javi Viso que, sin duda, fue el más destacado concejal de la oposición la pasada legislatura. El PSOE local ha padecido en sus carnes el castigo que se ha labrado el partido a nivel nacional, con sus pactos espurios y acciones deshonrosas. El electorado, como en toda España, ha entendido que votando al candidato local lo hacía a favor de Pedro Sánchez. La arcada venía a continuación. El daño ha sido tremendo y la debacle será estruendosa en diciembre.

Por último, sube también VOX pero sin alcanzar el papel relevante que obtiene en Madrid, Sevilla, Jerez y Ceuta, por ejemplo, y también en comunidades autónomas, donde formará parte de los gobiernos en pacto con el PP. Aquí no ha sabido restar al PP para luego sumar con el mismo, y seguirá en la oposición. Es de analizar.

Enhorabuena, por tanto, al alcalde Landaluce y su equipo, por esta victoria.