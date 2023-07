De todos los mentirosos que compiten en la carrera electoral que acaba –felizmente– mañana, los más dañinos son los dos que se disputan la presidencia del Gobierno. Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez, se atribuyen mutuamente la condición de mayor embustero del Reino y ambos están ilegitimados para hacerlo. Los dos comparten la culpa de engañar a los españoles, o intentarlo, en un momento decisivo de su historia.

Lo que oculta la pareja es que votarlos a ellos no es exclusivamente votarlos a ellos, sus partidos, programas y proyectos, sino avalar la compañía que arrastran consigo. Miren a Feijóo: a lo más “valiente” que llega es a decir que le gustaría gobernar en solitario, pero en ningún momento ha renunciado a meter a Vox en el Consejo de Ministros si lo necesitara para asegurarse la investidura. Desde el primer momento ha descartado la idea de hacerse un Juanma (Moreno), o sea, a utilizar el miedo a Vox para atraerse electores moderados y lograr mayoría absoluta. Su relación con Vox es cualquier cosa menos clara: rechazo total en Murcia, pero complicidad prematrimonial en Extremadura, donde, además, destruye el supuesto principio de que gobierne la candidatura más votada.

Miren ahora a Sánchez, el auténtico maestro en la materia de la que estamos hablando. Sánchez no disimula sugiriendo que le gustaría gobernar en solitario. Suplica el voto no para el PSOE, sino para la coalición progresista, que comparte con alguien que ni siquiera votó a favor de reformar la ley del sólo sí es sí (el mayor desastre de su mandato). Elegir a Sánchez no es elegir a un partido, sino a los quince que encabeza Yolanda Díaz. Más aún: se parte de la base de que la insuficiencia de la entente PSOE-Sumar obligará a renovar los acuerdos con batasunos e independentistas (entre ellos, esta vez, también los seguidores de Junts), que ya andan poniendo precio a su socorro, más alto que antes. Por cierto, estas alianzas han sido el segundo mayor desastre de la legislatura de Pedro Sánchez. Para él y para la sociedad española mayoritaria.

¡Qué par de tramposos! Cada uno augura el apocalipsis si mañana ganase el otro, pero los dos pretenden colarnos una gran mentira compartida. Son candidatos con mochila. Sus papeletas llevan una adenda vergonzante. No es extraño que haya tantos indecisos, o que se declaran indecisos. Es que no les dejan optar por un líder u otro. Les obligan a aceptar toda la compaña.