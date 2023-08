Mañana martes 8 de agosto, se cumplen 150 años de la disolución del Cantón de Algeciras, de breve duración porque había sido declarado el 23 de julio de 1873. En tales días, se vivió una doble independencia, primero de España (aunque el movimiento cantonal pretendía su federalización), y también de Cádiz, ya que Algeciras no se adhirió al Cantón Provincial de Fermín Salvochea con sede en la capital. En la separata del número 0 de la Revista Almoraima, del Instituto de Estudios Campogibraltareños, consultable en la red, se puede disfrutar de dos magníficos artículos sobre tales históricos acontecimientos, escritos por Jesús Villatoro y por mi admirado y añorado Luis del Castillo (al que ya se le debía haber dado tributo nominando una calle de nuestra ciudad, como ya pidió el alcalde Tomás Herrera, entre otros).

De tal declaración cantonal, es reseñable el intento de destrucción de uno de los puentes que unía Algeciras con Los Barrios, sobre el Palmones, ya que la villa se había adherido al citado Cantón provincial gaditano. Se observa por tanto, que las aspiraciones de desvinculación de Cádiz, provincia en la que se incluye al Campo de Gibraltar en la provincialización de 1833, no son nuevos ni mucho menos. Razones geográficas, políticas y sociales justifican esta pretensión, que no es una prioridad por razón de diferenciarnos, más quizá por la de que no se nos discrimine. En Cádiz siempre se entendió el anhelo como histriónico y disparatado. No es así, porque el motivo primario deviene de tal olvido y marginación desde la capital. ¿Cuándo llegó la primera autovía a la capital y cuando aquí? ¿Cuándo llegó el tren de altas prestaciones a la capital y cuando aquí? ¿Por qué si no es por la iniciativa privada inglesa, no hubiera llegado siquiera el ferrocarril a la comarca? ¿Por qué el nacimiento del nuevo puerto de Algeciras se intentó evitar desde Cádiz, intentando que la primera concesionaria (Sea Land) se instalara allí y no aquí? ¿Por qué nunca tuvimos un aeropuerto? Y así podríamos seguir hasta la extenuación, y no solo en materia de infraestructuras. Hete ahí nuestros motivos, además de la evidente separación geográfica, y de las influencias de Gibraltar y del norte de África, que nos concede una realidad muy distinta al de resto de la provincia. Hasta Franco casi lo pudo entender, como demuestra el acuerdo frustrado que se iba a tomar en el Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1969, de creación de la provincia del Campo de Gibraltar

En este tiempo de cesiones a territorios, y en el nuevo encaje del Campo de Gibraltar que se produce por el Brexit, en búsqueda de la quimérica prosperidad compartida, quizá sea el momento en el que a esta tierra se le dé lo que le corresponde.