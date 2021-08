Bendita sincronía

Si no llega a ser que hace ya bastantes días me viene sucediendo que en las salas virtuales en las que amplío mis conocimientos apuntada a nuevos aprendizajes la cobertura viene siendo mediocre y no me permite escuchar con claridad los mensajes que todos mis compañeros de las otras ventanas reciben con nitidez…. Si no llega a ser que un poco cansada ya de buscar solución a este problema llamando a la compañía y después de alguna que otra averiguación y cambio de tarjeta de un dispositivo a otro terminan por recomendarme que cambie de router… Si no llega a ser que armándome de valor y sacrificando mi siesta en pos de acercarme a un centro comercial a horas de extremo calor y no esperar a la fresquita para cambiar el aparato que me recomendaron cambiar sin una certera seguridad de que esto sea al final lo que causa el vaivén de la conexión que para lo único que ha servido ha sido para ejercitar mi paciencia…. Si no llega a ser por la conjunción de todas estas circunstancias por las que, a una hora exacta, concreta y calurosa de la tarde, me monto en mi coche camino de la solución ansiada… si no llega a ser por esto, me quedo sin descubrir a Carmen Doorá.

Activo el contacto, arranca el motor y la sintonía de radio que automáticamente salta y me lleva directa a su vida y a su arte. Esta vez sin interferencias, las ondas me traen la viveza de una mujer apasionada con lo que hace. Artista murciana, cantaora, licenciada en Filosofía, creadora escénica, directora de su propia compañía flamenca, vegana, ecologista, activista por la moda sostenible y con el ritmo todo el día metido en la cabeza.

Sus inicios fueron en París. La beca Erasmus no daba para vivir y comenzó cantando en el metro y después, cuando fue cogiendo tablas, pidió trabajo en el conocido restaurante Casa Pepe. Allí conoció, entre otros, a nuestro Paco de Lucía y este trabajo le permitió vivir de la música en París.

El 17 de septiembre sale su tercer trabajo discográfico: Orgánica. Adaptaciones a su ritmo, expresadas a través de su sentir, de canciones que le marcaron y que arrancan con un audio de los artistas a los que rinde tributo concediéndoles así el protagonismo que ella considera que merecen.

La fascinación vino cuando a capela, puro y desnudo, entonó el Feeling Good de Nina Simone. Las benditas sincronías que traen estos descubrimientos.