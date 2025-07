Aprincipios de los 70, la ONU acordó que los países “ricos” dedicáramos un 0,7% del PIB al desarrollo de los países “pobres”. Nunca llegó. Si uno mira el histórico sobre esta cuestión, encontrará que los gurús de la economía de la derecha siempre han sostenido que el impacto sobre nuestras estructuras sería insoportable, y algunos gobiernos se han congratulado de ir rebajando ese porcentaje en vez de subirlo.

Estos mismos sabios tienen claro que no pasar de 2% al 5% del PIB en gastos de Defensa es de tontos... Nada menos que un salto que es más de cuatro veces lo que España nunca ha alcanzado para ayuda, con el horizonte fijado de 2030 para conseguirlo tambaléandose.

¿Se puede ser más abyecto ideológicamente? Las cuentas no cuadran. Trump lo tiene claro, está cumpliendo sus dos objetivos al estilo cuñao más triunfador: por sus cojones. Primero, hacerse indispensable en los conflictos del mundo, aunque sea para enredar; segundo, recuperar la economía de los USA, le da todo igual, no tiene ni puta idea, sólo quiere ingresos, forma parte de estos teóricos alucinantes que reducen todo a la idea de que si hay gente con pasta querrá tener más y eso genera movimiento. Éstos no estudian historia, ni antropología, si sociología, ni política, ni economía... van de putas, que al final parece ser el objetivo de estos machos que arreglan el mundo a pijotazos.

Decía que a Trump se la suda: si no aumentamos el gasto militar (en sus empresas) lo pagaremos en aranceles, o sea, lo que le importa no es la seguridad sino el ingreso. Europa le pone la cama para que nos viole. Es asqueroso, pero en realidad hay que darle la razón: las cuentas se hacen con la cartera, al menos este tío zafio demuestra que un paleto sin ningún mérito ni capacidad puede dominar el planeta (o hacer como) y no engaña. Quiere la pasta para pagarse sus lujos y le da lo mismo si el resto muere pisoteado; ¿ya se han reunido los europeos para proponer el cese del indigno Mark Rutte, e incluso una denuncia por no actuar como secretario general de la OTAN sino como “mozo del taburete” de este tipejo?

Una de las formas de fascismo más rapante es asimilar los actos de los criminales a la normalidad. No matan: limpian. No exterminan: liberan. Y si roban o manipulan las instituciones, es lo mismo que en las democracias libres.