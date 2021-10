'La vuelta al mundo en 80 días' (adaptación infantil).

Entre los libros de mi infancia tengo muy presente las aventuras de Karl May, Julio Verne y Emilio Salgari publicadas por Editorial Bruguera. Historia Selección con sus 60 páginas ilustradas no solo me animaron a leer, sino que disfruté con sus cómics. Eran libros que tenían más de una lectura.

Todos ellos tenían entre 180 y 200 páginas, ¡qué casualidad! Años más tarde descubrí que no eran textos íntegros, sino adaptaciones infantiles, juveniles. Entre mis favoritos: La vuelta al mundo en ochenta días (Julio Verne). Adaptación: Heliodoro Lillo Lutteroth e ilustraciones de Antonio Pérez García-Carrillo. Desde estas adaptaciones pasé a los textos íntegros.

Susaeta tiene una colección con adaptaciones de clásicos. Hoy os presento la adaptación de Consuelo Delgado de La vuelta al mundo en 80 días. Aunque es una recomendación a partir de los 10 años, mi opinión es que se puede usar desde los ocho años. Son setenta páginas que resumen en ocho capítulos de una forma apropiada el argumento del original de Julio Verne. Es muy acertada la ficha de presentación de los personajes, la biografía de Julio Verne y la página complementaria de En aquellos tiempos. El texto se conjuga con las ilustraciones de Silvia Socolovsky. Lenguaje muy ágil, convirtiéndolo en un libro infantil de aventuras. No tiene el fondo científico, las exposiciones geográficas, culturales e históricas, ni el juego matemático de la apuesta de los protagonistas. Tal como me ocurrió a mí, es un salto para llegar a las obras integrales, ponedla cerca de las manos de vuestros hijos, sobrinos y alumnos.

Los pequeños lectores recomiendan

Irene Rivero, alumna de 6º de primaria, recomienda esta adaptación porque acerca los clásicos a los más pequeños; además son libros que también han leído sus padres y pueden conversar sobre la historia a la vez que va avanzando la aventura.

Consuelo Delgado tiene en el mercado una treintena de libros infantiles, con adaptaciones de clásicos juveniles, de divulgación científica e histórica para los más pequeños. Entre sus últimas publicaciones destaco La vida en la antigua Roma. La ilustradora madrileña Silvina Socolovsky ha ilustrado una veintena de libros infantiles. Imparte clases de Artes Plásticas a niños y adultos en diferentes pueblos de la Sierra Norte madrileña.