'Solo para Ninjas. La furgoneta negra'. Lucía, Li y Martina tus nuevas heroínas

Hace tres días que Lucía ha iniciado las vacaciones de verano, pero todo tiene la pinta de que serán muy aburridas. Su madre no quiere que salga. Se ha extendido un rumor por todo el barrio: “Una furgoneta negra está secuestrando niños”.

Lucía es una niña muy imaginativa, ella cree en vampiros y también en extraterrestres. Le encanta leer mangas y por eso sabe mucho de Ninjas. Su mejor amiga es Li, ella es asiática, pero ha nacido aquí. Martina es su otra amiga, es muy deportista, le gusta sobre todo las artes marciales. Practica judo, taekwondo, kárate y capoeira. Martina llegó a España desde Rumanía, pero es la que mejor habla español, y la que saca las mejores notas en lenguaje.

En todas las aventuras con héroes o heroínas también tenemos villanos, en este caso tenemos a Santi, el abusón, experto en balonazos con sus peculiares saludos. También es conocido por los niños del barrio por sus pedradas y escupitajos, pero escondido tendremos un villano más malo con su ejército metálico.

En el barrio existe un club secreto, solo para chicos, que todos saben donde se reúnen. Su “secreto” club se encuentra en las cajas de cartón que están en el centro del parque.

Nuestras protagonistas van a crear el Club de agentes secretos, solo para ninjas. Su objetivo es proteger a los débiles de los abusones. Pero no solo a personas indefensas, sino también a los animales y plantas. Cada una de ellas tiene un arma y una habilidad especial. Su “Dojo”, lugar donde entrenar y alcanzar la perfección del cuerpo y de la mente, será la caseta abandonada del jardinero.

Un viejo disfraz de esqueleto, una bufanda, unas mallas de body o un kimono con capucha, con unos pequeños arreglos, se van a convertir en los uniformes secretos de las Ninjas. A la puerta del Club secreto de las Ninjas llamarán distintos personajes: Fouad con su cara manchada de chocolate y el pelo rizado; Sofía con su tutú rosa y larga cabellera rubia…

Si quieres reírte un buen rato y saber lo que ocurre, lee este libro y conviértete tú también en héroe o heroína.

Los pequeños lectores recomiendan

Guillermo García González, alumno de 6º, es quien nos ha recomendado este libro. “He recomendado este libro porque además de ser muy divertido, los protagonistas son chicas de distintas razas. Ellas ayudan a todos, no tienen rencor y también salvan al abusón. En la mayoría de los libros de ninjas los protagonistas son chinos o blancos, pero aquí no, tenemos también un marroquí. Este libro nos recuerda que todos somos iguales. No importa el sexo o la raza. También me ha enseñado que si te lo propones puedes hacer realidad tu deseo, cuando lo leas te darás cuenta lo que le pasa al chico marroquí, es muy divertido”.

Puño, David Peña Toribio, nos trae una aventura infantil basada en la solidaridad, el respeto a la diversidad y llena de empatía. Los protagonistas dentro de su diversidad, asiática, rumana, marroquí, pero todos ellos niños españoles; todos ellos trabajando en equipo para obtener una mejor sociedad.

David Peña Toribio (Puño), madrileño, desde pequeño le gustaba dibujar tebeos y, más tarde, cursó estudios de Técnico Superior en Comunicación Audiovisual. Compagina la ilustración con el diseño gráfico, la fotografía y los cómics. Entre sus premios indicamos: el Tercer Premio de Animación Nontzeflash, Primer Premio de Fotografía Cinemad, Primer Premio CreaCómic de CAM, Premio Internacional de Ilustración Fundación SM por su libro ¡Ñam! y el Premio Barco de Vapor por su novela La Niña Invisible, de la que publicamos anteriormente un artículo.

Actualmente vive en París y compagina la ilustración con el diseño gráfico, la fotografía y la creación de cómics. Colabora en publicidad, prensa (en los diarios El Mundo, Público, Diagonal y Bilbao), animación y en la ilustración de obras infantiles y de adultos. Durante un tiempo dirigió la editorial digital Ediciones Peo y ha publicado en varias revistas de cómics, ¡como Argh!, Cretino, Lunático, El Manglar y Garabattage.