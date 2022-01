'¡Eres un ser fantástico!'. Para estimular la autoconfianza

Este libro para niños a partir de los seis años está compuesto por diez cuentos independientes con los que se desea estimular la curiosidad como principio del aprendizaje y como motor de la acción. En todos ellos está presente la necesidad de la amistad, de que cuando sea necesario se debe pedir la ayuda del otro o en su caso debemos darla.

Como ejemplo de ello en El arrebato de valentía de Laura, una pequeña niña alemana derrota a dos niños matones que intentan robarle a Berat, un chaval turco que se gana la vida en una pequeña tienda de barrio. En Los zapatos de otra persona demuestra que el más cobarde es el que intimida a los demás. En Un desconocido objeto maldito nos enseña que los sentimientos negativos pueden ser un combustible potente.

Los pequeños lectores recomiendan

Inés Laraño Lage, alumna de 5º, es quien nos ha recomendado este libro: ¡Eres un ser fantástico! Trata de la curiosidad de los niños y sus cuentos ayudan a confiar en sí mismos, en sus posibilidades de encontrar la solución a los problemas. En uno de los cuentos nos encontramos con Laura, una niña muy sensible, que se emociona con lo que les pasa a todos sus compañeros. La historia que más me gusta es En los zapatos de otra persona, es muy bonito el momento en el que se pone los zapatos y la ropa de su amiga y siente lo mismo que ella, es impresionante. Con la lectura de estos cuentos he aprendido que hay que tener autoconfianza y superar las vergüenzas como la de leer en público".

Sophie Linde nos plantea un libro muy optimista, pero a la vez crítico. Alemania vivió uno de los momentos más terrible de nuestra historia con un estado totalitarista con el nazismo, donde se planteaba una sociedad excluyente, machista y homófoba. Sin embargo, actualmente, aunque minoritaria, se dan algunas de estas conductas. Los pequeños personajes de estos cuentos les hacen frente y las vencen: Laura con su valentía se rebela contra las conductas racistas, o Inés se enfrenta a las conductas excluyentes hacia Rebeca.

Son diez historias que se convierten en diez lecciones de vida para ayudarlos a crecer en autovaloración, en respeto a los demás, y en superación de los problemas.

Amazon no es una editorial, pero entre sus servicios se encuentra la autopublicación, editando solo los libros vendidos, pero con una gran rapidez, ya que desde el pedido a las manos de comprador solo tarda unas 72 horas laborales. Sophie Linde, autora alemana, tiene varios libros infantiles y todos ellos en Amazon. En la misma línea de Eres un ser fantástico tiene editado Un chico como tú.