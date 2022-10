'El secreto del Señor Evol'. Pero en realidad ¿Qué es el gran fresón?

El secreto del Señor Evol es un relato corto para jóvenes a partir de 11 años con bella prosa poética que nace del realismo fantástico de Jordi Hortelano: "Brillaba la noche como brillan las recién casadas y hasta el aire pasaba de puntillas por no estropear la magia del momento. Todos dormían profundamente como sumidos en una especie de hipnosis continua y estaban las calles tan desiertas que parecía que el mundo estaba a medio hacer".

Sin grandes pretensiones, con solo 50 páginas que se leen de un tirón, es un relato en la línea de textos como El caballero de la armadura oxidada, Juan Salvador Gaviota, El Secreto, o El Alquimista. En todos ellos tenemos una búsqueda, un reto y una elección.

Frases cortas, fácil de leer, pero a la vez te hacen pensar, razonar, cuestionarte.

El protagonista es un jovencito, casi un niño, que admira a Tom Sawyer y ama a su gorra, no salía a ninguna parte sin ella. La gorra desde que se la regaló su maestra hace un par de años, era parte de su cuerpo.

Una mañana, temprano, salió en busca de la mejor aventura que jamás antes había vivido. Siguió la estela de su sueño como guía segura de su camino. Cada cierto tiempo se reúnen todos los sueños en asamblea para elegir al humano al que le contará el secreto del Señor Evol. Para nuestro protagonista las estrellas se alinearon para hablarle desde el cielo.

Pero ¿existe realmente el Señor Evol? ¿Cuál es el sendero que debe seguir? ¿Cuál es el secreto del Señor Evol? ¿En qué morada vivía? ¿Qué representa el palacio oriental con forma de fresón? Prefiere la oscuridad de la noche a la claridad del día porque la oscuridad guarda más secretos y los secretos producen cosquilleos en el corazón.

La búsqueda es un camino que no te cansa, sino que a medida que avanzas más feliz te sientes.

Los pequeños recomiendan

Lucía Martín, alumna de 2º ESO, es quien nos ha recomendado este libro: "Es un libro muy corto, pero me ha hecho pensar en muchas cosas, en todas las que acumulamos a lo largo de nuestra vida y que no valen para nada, mejor dicho, nos estorban. También me ha recordado que en todo camino también echamos de menos a los seres queridos y a la vida que dejamos atrás. También nos enseña que la espera y la escucha te crean huellas para dirigirte correctamente".

Es un libro apropiado para padres y educadores que buscamos libros cortos para los chavales que han dejado de leer o no tienen tiempo para encerrarse con grandes tomos. Con él se puede trabajar la constancia, el esfuerzo, la fuerza de los sueños, el autoconocimiento y la confianza en sí mismo.

Jordi Hortelano nació en Badalona, trabajaba en una panadería y esta es su primera publicación. Columnista en desafíosliterarios.com. Durante tres años ha publicado en la revista digital Goteando letras relatos y poemas semanalmente. Su última publicación es El Sheriff. La historia de un lugar al oeste de ninguna parte