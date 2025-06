Rock in Rio Lisboa anuncia a Linkin Park como cabeza de cartel para 2026

El festival de música Rock in Rio Lisboa ha anunciado al grupo Linkin Park como cabeza de cartel para el 21 de junio del próximo 2026. En su 11ª edición, que tendrá lugar los días 20, 21, 27 y 28 de junio de 2026, el festival se celebrará en el Parque Tejo de la ciudad portuguesa. El pasado 2024 la cita reunió a más de 300 mil personas.

Las entradas para esta nueva edición saldrán a la venta este 6 de junio a las 09:00 en tickets.rockinriolisboa.pt (powered by feverup.com), tiendas Worten y en worten.pt.

El grupo, que ha actuado este fin de semana en la Final de la Liga de Campeones, ha anunciado su gira mundial para 2026, que incluye una parada en Rock in Rio Lisboa.

"Estamos muy felices de anunciar a Linkin Park como el primer gran cabeza de cartel de Rock in Rio Lisboa 2026. La banda tiene un vínculo emocional e histórico con el festival -ya ha actuado en varias ediciones, ha protagonizado noches inolvidables y es una de las más solicitadas por nuestros fans-. Es una de las bandas más grandes del mundo, con una relevancia enorme en la historia de la música. Que hayan elegido Rock in Rio Lisboa como parte de su gira mundial en este regreso a los escenarios refuerza la dimensión y el prestigio de nuestro festival, que se consolida como uno de los más relevantes de Europa", ha afrimado la Vicepresidenta Ejecutiva de Rock in Rio, Roberta Medina, en un comunciado.

Precisamente, este 2025 se cumplen 11 años desde que Linkin Park pisó el Escenario Mundo de Rock in Rio Lisboa, en la que fue su última actuación en Portugal. El grupo regresará para presentar la gira de su nuevo álbum, From Zero, el primero con su nueva vocalista, Emily Armstrong.

Aunque queda más de un año para el festival, la edición de 2026 ha comenzado con el lanzamiento del proyecto Road to Rock in Rio, una jornada de comunicación, tanto nacional como internacional, con experiencias y activaciones en varias ciudades de Portugal y de Europa.