'Un oso es un oso (o puede que no)'. Un oso con mal genio para transmitirnos mucho humor

Un oso es un oso, ¿o puede que no? ¿Y si se te olvida quién eres? Lo mismo puede ser un ave, un alce, un zorro, una ardilla…

Nuestro protagonista es un oso que se acaba de despertar después de pasar el duro invierno en su cueva, pero no se acuerda quién es. Él es gordito, peludo, de color gris, con dos pequeñas orejas muy redonditas, pero ¿qué es? Decide pasear por el bosque para intentar recordar y quitarse sus dudas. Para poder confirmarlo tenemos que conocer como son estos animales, su forma de vida, vivienda, si les gusta bailar, volar, correr, brincar, escalar, comer hierba, las cosas normales que hacen los osos. Si quieres acompañar por el bosque a nuestro protagonista y sacarlo de sus dudas léete este bonito álbum ilustrado.

Este libro anima a los más pequeños a que se hagan preguntas sobre sí mismos, se conozcan mejor y de esta forma se quieran tal y como son sin compararse con otros que pueden volar, correr con más facilidad, son más bellos con sus bonitas cornamentas o más ágiles a la hora de subirse en los árboles. Sus ilustraciones ayudan a los pequeños que aún no saben leer a seguir y conocer la historia y a todos sus personajes.

Es una magnífica historia para el salto de la guardería o la casa al colegio, de ser grandes bebés a ser ya niñitos que explotan su propio bosque para conocer lo que está a su alrededor y a ellos mismos.

Los pequeños lectores recomiendan

Este libro lo han recomendado Daniel Castillo Moreno de 2º y su hermana Samira de 5º: “Me gusta mucho que el oso sea tan preguntón. Él no para de preguntarle a los animales qué es. Cuando uno no sabe algo tiene que preguntarlo, pero los animales del cuento no le contestan bien, ya que en realidad le dicen lo que son ellos y no qué es un oso. A nosotros nos daba pena el pobre oso, pero al final la historia termina muy bien”.

Karl Newson es un autor inglés de libros infantiles. Ha ganado el premio Leicester por Our Best Picture Book y el West Sussex Picture Book Award por Soy un tigre, publicado por la editorial Anaya.

La ilustradora Anuska Allepuz nació en Madrid y estudió Bellas Artes en Salamanca. En la actualidad vive en Londres y trabaja como ilustradora para Children’s Book Illustration at Cambridge school of Art.