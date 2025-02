Nagore Suárez: "En ocasiones nuestros secretos nos esclavizan"

La escritora madrileña Nagore Suárez (1994) acaba de publicar Lo que habita en los sueños (Destino), una novela plagada de secretos, misterios y silencios en la primera mitad del siglo XX, entre Florencia y San Sebastián. Una historia protagonizada por dos amigas, Ava y Manuela, cuyos destinos se entrelazan en una academia para señoritas en Florencia en 1938. Considerada la "nueva dama de la novela de misterio histórico", Suárez considera que este tipo de "etiquetas" se utilizan, principalmente para que "los lectores tengan una idea de lo que van a encontrar" en sus obras. Su "mayor recompensa" es que "los lectores conecten con la historia, que la disfruten y la hagan suya".

Pregunta.Presente su nueva novela, Lo que habita en los sueños, ¿qué es lo que van a encontrar los lectores?

Respuesta.Van a encontrar una historia de misterio que sigue la vida de dos amigas: Ava y Manuela, cuyos destinos se entrelazan en una academia para señoritas en Florencia en 1938. Manuela quedará fascinada por la personalidad de Ava, que tiene unos extraños sueños que pinta en sus cuadros. Sus caminos se separarán cuando Ava desaparezca de la noche a la mañana, pero años más tarde, en San Sebastián, en 1952, cuando Manuela acude a la fiesta de inauguración de una misteriosa villa, se encuentra con una obra que pensó que nunca volvería a ver: el último cuadro que Ava pintó, y se decide a buscarla en un viaje que resucitará todos sus fantasmas.

P.Manuela y Ava conviven con el enigma, pero también con los encuentros y los desencuentros.

R.La relación que existe entre Ava y Manuela es clave, igual que como viven cada una la ausencia de la otra. Creo que es una historia de búsquedas, en la que todos quieren encontrar algo, a veces material, a veces un cambio en sus propias vidas, y toda la novela está movida por estos anhelos. Por eso me pareció buena idea narrarla en varias líneas temporales, para que el lector pudiera seguir cómo se desarrollan los personajes, cuáles son sus motivaciones y sus sueños.

Considera la escritora madrileña Nagore Suárez que "el lector será capaz de deducir tanto de los silencios de los personajes como de sus diálogos"

P.¿A veces los silencios cuentan más de lo que presuponemos?

R.Sin duda. He intentado que más allá de la trama, la novela tenga una capa simbólica, relacionada con ese mundo invisible en el que se hace tanto hincapié en la historia. Nuestros secretos en ocasiones nos definen y nos esclavizan, y creo que este secretismo, este misterio que arrastran todos los personajes está muy presente durante toda la lectura. Si hago bien mi trabajo, el lector será capaz de deducir tanto de los silencios de los personajes como de sus diálogos.

P.¿Qué le llevó a escoger las localizaciones, Florencia y San Sebastián, y las épocas de su novela, los años 30 y 50?

R.Para mí la ambientación es fundamental. Casi siempre comienzo las historias con una imagen, con un lugar y, en este caso, fue lo primero que vino a mi cabeza. Me parecían dos ciudades que se complementaban muy bien, ambas tenían un encanto muy propicio para situar un misterio y para recrear ese ambiente onírico, mágico, que quería que tuviera la novela. Ciudades elegantes en las que la belleza está muy presente. San Sebastián, con la luz tenue del mar y Florencia, con ese color anaranjado que solo tiene el sol toscano. Respecto a las épocas, siempre he sentido cierta fascinación por la historia, por imaginar momentos que no he vivido. Eso me llevó a estudiar dos años de Arqueología. En este caso me atraía la idea de poder recrear los años 30 y 50 y explorar temas como la pintura surrealista o el espiritismo. Y además, creo que es una historia que no funcionaría con la tecnología actual, necesitaba un mundo sin internet, un mundo de cartas y postales.

P.Manuela y Ava cuentan con gran protagonismo, pero también se puede entender la suya como una novela coral.

R.Los personajes son muy importantes en la novela, quería que estuvieran bien definidos, que cada uno tuviera algo que aportar. Vamos a encontrar a personajes como Pedrito, un estraperlista aficionado a la buena vida que es el mejor amigo de Manuela; Roger Foss, un americano que regenta una pequeña y desordenada librería; Dafne Vasileiou, una médium griega que nos va a introducir en el mundo del espiritismo o Julien Leroy-Benoit, un excéntrico duque francés interesado en el ocultismo.

P.En Lo que habita en los sueños hay una relación, estrecha y directa, entre el Arte y el ocultismo. ¿Sucedió realmente?

R.Decidí vincular el personaje de Ava con el surrealismo porque me gustaba cómo los pintores y las pintoras del movimiento experimentaban en sus obras con elementos esotéricos u oníricos. Había un deseo de llegar más allá del pensamiento racional y en las pinturas aparecían muchas veces referencias a las cartas del Tarot, la alquimia o la magia. El personaje de Ava refleja este anhelo de comprender lo invisible, de incorporarlo en su arte.

P.En la lectura de su novela se pueden encontrar algunas referencias, incluso homenajes. ¿puede hablarnos de ello?

R.Hay un personaje, Mary Hadaway, que es un claro homenaje a una figura que me fascina: la mecenas norteamericana Peggy Guggenheim. Guggenheim fue la descubridora de grandes artistas de las vanguardias, se propuso comprar un cuadro al día y terminó instalándose en un palazzo veneciano donde ahora se sitúa la Colección Peggy Guggenheim. Por otro lado, el personaje de Ava tiene algunos elementos inspirados en la vida de la pintora Leonora Carrington, y en ella quise reflejar el espíritu de las pintoras del surrealismo como la propia Leonora, Remedios Varo, Dora Maar…

P.¿Se siente cómoda bajo el epígrafe “la nueva dama de la novela de misterio histórico”?

R.Por supuesto, es un halago, aunque creo que este tipo de etiquetas se utilizan sobre todo para que los lectores tengan una idea de lo que van a encontrar en la novela. Yo me he sentido muy cómoda escribiendo este misterio de ambientación histórica y creo que la mayor recompensa que puedo tener como escritora es que los lectores conecten con la historia, que la disfruten y la hagan suya.

P.Cierra la cita Mairena Black. ¿Por qué cree que este tipo de festivales se han consolidado en tan poco espacio de tiempo?

R.Creo que tanto a los autores como a los lectores nos gusta tener ese contacto, tener más citas para conocernos de manera presencial. Además, el género negro, de misterio o policial está viviendo un gran momento y tiene mucha popularidad, lo que creo que ayuda a que este tipo de festivales estén teniendo tanto éxito.