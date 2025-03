Muñoz Machado presenta su gran obra sobre las democracias americanas

¿Qué ha ocurrido en Hispanoamérica para que las democracias sean tan débiles? Con esta pregunta ha iniciado Santiago Muñoz Machado, presidente de la Real Academia (RAE), la presentación de su nuevo libro, De la democracia en Hispanoamérica, una obra extensa que abarca dos siglos de historia del continente, desde la independencia de España a los momentos actuales. Caudillos, dictadores, revolucionarios y también ejemplares presidentes demócratas se han sucedido al sur de Estados Unidos, cuya democracia está considerada como una de las más potentes del mundo. Al menos, hasta ahora que está siendo sometida a una prueba de estrés.

"A la vista de que consideraban que nada había funcionado bien, dirigentes políticos, sobre todo de izquierdas, han formulado nuevas constituciones, pero en muchas ocasiones lo han hecho para perpetuarse en el poder". Muñoz Machado se ha referido así a este último tramo de la historia latinoamericana, la que arranca con la Venezuela de Hugo Chávez y sigue con las constituciones de Bolivia y Ecuador. A esto es a lo que se denomina nuevo constitucionalismo americano, bautizado por otros como constitucionalismo experimental por sus disparatados resultados. Y no todo es malo en estas leyes fundamentales que han querido integrar el particularismo indígena y derechos tan novedosos como los ambientales, aunque sí pecan de excesivas.

"Lo importante es que, cuando lleguen a las elecciones, los dirigentes se presenten de modo limpio, que haya controversia y que, si pierden, se marchen. Lo sustancial es eso", ha resumido Muñoz Machado en un acto celebrado en la sede de la RAE, en donde ha estado acompañado de Sergio Ramírez. Muñoz Machado es historiador, jurista, un amplio conocedor de las constituciones y autor de una centena de títulos.

Pocos presentadores tan adecuados podía haber escogido para presentar su obra como el escritor nicaragüense. Autor de largo recorrido, estuvo en el primer Gobierno formado después de la derrota popular de la dictadura de Anastasio Somoza, fue vicepresidente de Daniel Ortega y tuvo que exiliarse cuando el revolucionario sandinista tornó en dictador. Aún hoy tiene clavada su bota sobre Nicaragua bajo una dictadura tan esperpéntica como cruel que sólo comparte con su mujer, Rosario Murillo.

La reciente constitución de Nicaragua no aparece en el libro de Muñoz Machado por razón del tiempo, aunque el jurista la ha definido como el ejemplo del contraconstitucionalismo, una ley que ampara una dictadura formada por un matrimonio. "En realidad, los escritores hispanoamericanos tienen poca imaginación, todo lo han visto", ha contado con sorna Sergio Ramírez para referirse a la panoplia de caudillos y dictadores que jalonan la historia hispana. No obstante, Muñoz Machado ha querido resaltar que la democracia en Hispanoamérica no es el relato de un fracaso, sino que está salpicada de numerosos corchetes. De hecho, el primero de los dos siglos, el XIX, estuvo dedicado a construir Estados en nuevos países donde ni siquiera estaban bien definidos los territorios.

Muñoz Machado recordó que la primera Constitución que rigió en Hispanoamérica fue la de Cádiz, concebida como una ley fundamental para los españoles de ambos continentes. Su primer artículo sostenía que “la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios", aunque hay un precedente de Constitución en 1810 en Caracas, tan fugaz como un primer intento de independencia. Tal como ha subrayado el presidente de la RAE, los primeros libertadores americanos no fueron, precisamente, unos demócratas. Es cierto que aprobaron constituciones, pero para apoderarse de ellas o incumplirlas si era para perpetuarse en el poder.

El siglo XX vio nacer el paradigma de todos los populismos, el de la Argentina de Juan Domingo Perón, que nació desde la derecha, muy cercano al fascismo, pero que también influyó en las izquierdas. Después de Perón en Argentina, pero también en Chile, en Uruguay y en Brasil se sucedieron dictaduras militares que vieron llegar el fin en lo que parecía un camino expedito para las democracias. No fue del todo así. "Desde que ganó Hugo Chávez, hubo una serie de dirigentes proclamados de izquierdas, muy diferentes entre ellos, y parecía que eso era una deriva que no iba a terminarse", ha indicado Muñoz Machado para referirse a las constituciones que han formado nuevo constitucionalismo hispanoamericano.

La democracia liberal, como explicado Muñoz Machado en su libro, es un régimen en el que sus dirigentes son elegidos en libre concurrencia, en el que prevalece la voluntad general, que respeta la separación de poderes y que garantiza unas obligaciones y derechos políticos, civiles y económicos. Además sus constituciones contienen cláusulas de salvaguarda para que los gobiernos no pueda modificarlas a su conveniencia.

Santiago Muñoz Machado nació en 1949 en Pozoblanco, en el valle de los Pedroches, y fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en el año 2024. El presidente de la Real Academia es autor de una extensa bibliografía que abarca casi un centenar de libros e innumerables artículos y estudios sobre diversas materias. En 2013, recibió el Premio Nacional de Ensayo por su libro Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, y, en 2018, el Premio Nacional de Historia por Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América, desde la conquista a las independencias. Entre sus principales ensayos, estudios políticos, históricos, biográficos y relatos, destacan, entre otros, El problema de la vertebración del Estado en España. Del siglo XVIII al siglo XXI (2006); la trilogía Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo (2012); Cataluña y las demás Españas (2014) y Riofrío: La justicia del señor juez (2010).

