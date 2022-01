Los mejores libros para niños de 6 a 8 años

Los campeones en el club de pequeños lectores nos recomiendan los libros para estos Reyes Magos:

Cuando me convertí en sirena, Editorial Anaya. Autor Roberto Aliaga e ilustraciones de Miguel ángel Díez. La degradación de los mares y la contaminación de la ciudad de las sirenas es también por nuestra culpa y podemos remediarlo.

Fisno y Peluso. Un Tesoro en la basura, Ed Loqueleo. Autora Vanesa Pérez- Sauquillo e ilustrado por Susana Soto. Para que aprendamos a reciclar y a valorar lo que tenemos.

Poemas para todo el año, Editorial Oxford. Autora Carmen Gil e ilustraciones de Carmen Carretero, con CD para aprender a escuchar y a recitar poemas.

Un regalo fantástico, Editorial Edebé. Autor Ricardo Alcántara e ilustrado por Montse Tobella. Para diferenciar los amores de un momento, de un día y los amores que se dan para toda la vida.

El monstruo peludo, Editorial Edelvives. Autor Henriette Bichonnier e ilustraciones de Pef. Traductor: Juan Ramón Azaola. La palabra frente a la violencia.

Descubre tus poderes, Editorial Destino. Autora e ilustradora Alicia Teba Godoy. Para tomar más consciencia de su cuerpo y su respiración, así como de aquello que les rodea: los olores, los sonidos...

Y entre todos ellos destacamos Olivia y la carta a los Reyes Magos. Su autora es Elvira Lindo con ilustraciones de Emilio Urberruaga. Olivia, acompañada por su abuelo, va en busca de los Reyes Magos para entregarle su carta. Escribir la carta a los Reyes Magos no es nada fácil, sobre todo cuando solo puedes poner tres regalos. La carta va llena de borrones, de tachones, por sus dudas, por sus cambios de gustos, por no tener claro cuál es su auténtico deseo. Ese día tan maravilloso de espera de los Reyes Magos se está convirtiendo en un día gris lleno de tristeza. Olivia comienza a llorar desconsoladamente: los Reyes no entenderán su carta y esta noche no le traerán nada. Su abuelo le cuenta lo feliz que fue esa noche de Reyes…. Ya sabes, si quieres saber más, pídele a los Reyes Magos este libro.

La historia nos invita a reflexionar sobre los excesos del consumo, sobre la educación que le damos a los pequeños donde prima el regalo, lo material, sobre la ilusión, sobre el uso del juguete. Lo importante del regalo es compartirlo con nuestros seres queridos. Una actividad educativa puede ser entregar todos esos juguetes que no usamos, y están nuevos, a Cruz Roja, Cáritas, Nakera, Solidario con los Niños, o cualquier ONG que tienen niños que están deseando jugar con ellos.