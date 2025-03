Lola Herrera regresa a los escenarios para representar 'Camino a la Meca'

Lola Herrera protagoniza la función Camino a la Meca que podrá disfrutarse hasta el 27 de abril en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Su hija Natalia Dicenta y Carlos Olalla completan el reparto de esta obra dirigida por Claudio Tolcachir.

Tras su estreno, el pasado viernes 28 de febrero en Avilés, el espectáculo eligió como primera parada el Teatro Soho Caixabank de Málaga. Su primera representación en Madrid ha sido un éxito con todas las localidades agotadas. La función tiene programada una gira que se prolongará hasta diciembre, recorriendo más de 20 ciudades de toda España. En Andalucía, la obra hará parada en Granada, del 26 al 28 de septiembre en el Teatro Isabel la Católica y en Sevilla, a la espera de fecha de confirmación.

El autor del texto, Athol Fugard, falleció el pasado 8 de marzo coincidiendo con la primera vez que esta función se representa en España. El dramaturgo, novelista, actor y director de cine sudafricano escribió la novela Tsotsi, adaptada al cine y ganadora del Oscar a mejor película extranjera en 2006. Fugard fue conocido por tratar temas políticos y penetrantes que rechazaban el sistema racista del apartheid en Sudáfrica. Deja un legado que ilumina el camino hacia la justicia y la igualdad.

La obra narra la historia de la escultora sudafricana Helen Martins, una mujer real que desafió las normas de su tiempo para encontrar su propia libertad a través del arte. Lola Herrera es la luz que alumbra a este personaje que lucha a toda costa por hacer lo que realmente quiere y al que ningún obstáculo es capaz de impedirle encontrar su verdadero camino.

Hay que tener en cuenta que esta historia se desarrolla entre los años sesenta y setenta en Sudáfrica, cuando la mujer no tenía derecho prácticamente a nada. Helen, además de mujer, es mayor. Vive sola y su entorno se cree con el derecho a decidir por ella. Herrera trae este tema a la actualidad y lanza una protesta: “Me parece que es muy gratificante para cualquier actriz hacer personajes de este tipo, porque la sociedad está totalmente cerrada a los mayores. Es como si fuese un pecado ser mayor, una cosa vergonzosa o algo que hay que desechar. Me parece que es un cántico a la gente mayor” ha declarado la actriz.

Considerada como una de las figuras principales del teatro en España, la protagonista de Cinco horas con Mario llena el escenario con su presencia y con esa voz inconfundible que, con la primera palabra del texto, atrapa toda la atención de un público que lleva siguiéndola desde hace años. Además de ser un gigante de la interpretación ante todo es ciudadana y su compromiso va más allá de las tablas. Alega que le preocupa “conservar la democracia y defenderla", porque "debemos recordar nuestra etapa anterior y plantearnos si lo que queremos realmente es un retroceso”.

Camino a la Meca supone el reencuentro en el escenario, veinte años después, de Lola Herrera y Natalia Dicenta, madre e hija. Ambas aseguran "estar muy contentas e ilusionadas con este proyecto. Hacía veinte años que no trabajábamos juntas, desde que hicimos Solas. No podemos estar más contentas al haber encontrado esta función tan maravillosa, con personajes interesantes…Y dirigidas, además, por alguien tan extraordinario como Claudio Tolcachir”.

Dicenta interpreta el papel de Elsa Barlow, una mujer auténtica, comprometida y empática. “Elsa lucha por la igualdad de derechos. Precisamente por esa lucha se ve metida en muchos problemas, pero no le importa, no se arredra, ella sigue adelante porque es una mujer fuerte”. Entre Helen y Elsa existe una relación de confidencias basada en la confianza, concepto que sitúan muy por encima del amor. Los dos personajes se encuentran en un punto de inflexión de su vida donde se complementan y se apoyan la una en la otra.

Por su parte, Carlos Olalla, interpreta al pastor Marius, el tercero en discordia. Con su entrada a la casa se produce una catarsis que lleva a la protagonista a liberar su instinto decidiéndose por lo que realmente desea. El guía espiritual es bastante cerrado en cuanto a sus planteamientos ideológicos y no entiende que para la protagonista sean más importantes sus esculturas que acudir a la propia iglesia. El motor de la curiosidad es lo que la mantiene viva, esa constante por hacerse preguntas que se sobreponen a cualquier tipo de “falsas certezas”. “El pastor ve a Helen como a una oveja descarriada con la que mantiene contacto continuamente intentando llevarla al redil pero, habiéndose resistido durante 15 años, la cosa está complicada”, cuenta el actor.

Como banda sonora la deliciosa composición: The Way You Look Tonight interpretada por la voz inigualable de Billie Holiday se funde con la calidez de una escenografía donde la iluminación es un personaje fundamental que posee un fuerte simbolismo. “De la misma forma que aprendí por mi misma a dar las luces tengo que aprender a apagarlas”. Así es como Helen le grita al mundo, en un mensaje oculto, que las personas mayores son autosuficientes y que no se les trate como seres incapaces.

Esta historia nos enseña que es importante alzar la voz en aras de la libertad, que debemos luchar por alcanzar los sueños incluso saltando las barreras que nos pueda imponer la sociedad y que debemos perseguir esa luz que alumbre nuestro verdadero camino hacia la Meca.