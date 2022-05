'Mitos nórdicos', reescritura de las hazañas de Thor y las intrigas de los dioses nórdicos

De las series de cómic Marvel, Thor es uno de mis super héroes favoritos, pero el hecho de adquirir este libro ha sido por su autor, Neil Gaiman; por sus muchos relatos de ciencia ficción y en especial por su serie de cómics The Sandman.

Estamos influenciados por la mitología mediterránea, en especial la grecorromana. Sin embargo, la mitología nórdica es una gran desconocida y en muchos casos tergiversada por el cine. Como todas las creencias religiosas, épicas y mitológicas, en un principio su fuente fue oral. Los principales relatos nórdicos se encuentran en las Eddas: la Edda Mayor son poemas en verso, donde algunos hablan sobre la creación y el fin del mundo mientras otros tratan acerca de Odín y Thor; la Edda Menor es un manual de poesía para los escaldos (poetas guerreros vikingos).

Neil Gaiman nos expone la mitología nórdica como una colección de quince cuentos cortos, cada uno de ellos presenta a un mito o personaje, pero con un orden e hilo conductor común. En ellos encontraremos dioses, gigantes de hielo, elfos de luz y de oscuridad, easir y vanir, el árbol Yggdrasil, el mundo tenebroso de las brumas o Muspell el mundo de fuego. El glosario final es un gran acierto para no perdernos entre tantos personajes.

No es una novela, pero este libro está lleno de aventuras. Su lectura es fluida, rápida, amena. Además de conocer a Odín, Thor, su “adorable” hermano Loki, o Freya, te divertirás con el origen de las mareas o de los temblores de tierra. Neil Gaiman realiza una reescritura de las Eddas, respetando las fuentes, pero con una puesta al día humorística y llena de anécdotas. Se nota que ha tenido un buen trabajo de investigación. La introducción del libro nos señala los cientos de mitos nórdicos pero que de forma acertada son resumidos en quince narraciones.

Los pequeños lectores recomiendan

Álvaro García Cruz, alumno de 6º y gran lector de libros mitológicos, es quien nos lo ha presentado: “Al principio no había nada y después de siglos una gran explosión creó dos elementos: el fuego y el hielo. Una gran roca salió de la nada y empezó a comer escarcha de la nieve. Me gusta la mitología porque es aventura, misterio, intrigas y a la vez está llena de poesía, de ciencia, de naturaleza. Todo es fantasía, pero quiere dar respuesta al mundo que vivimos. Por el cine y los cómics, mucho de estos personajes nos son familiares, como todo el reino de Odín. Mi favorito es Loki, dios de las bromas y el engaño, hermano adoptivo de Thor. También son muy interesante Jormungundr, que es la serpiente de Midgard, gran enemiga de Thor; y Fenrir el lobo, ambos son hijos de Loki. Si te gustan los cómics, los libros de aventuras y la mitología, no dejes de leer este libro”.

Neil Gaiman, autor británico, ha ganado múltiples premios como el Hugo, Nebula, Bram Stoker y el World Fantasy. En España también ha sido nominado o ganador de varios premios Haxtur de la revista asturiana de cómic El Wendigo. Mi libro favorito de Gaiman es Coraline y muy pronto traeré a estas páginas El libro del cementerio.