'Kiwi', un huevo no es nada, puede ser muchas cosas, pero para eso hay que cuidarlo

Kiwi es la historia de huevo blanco con manchas pardas. Un huevo no es nada, pero puede ser cualquier cosa. Perro cuidaba una granja tranquila, con vaca, mamá gallina, los tres cerditos, gallo, el pequeño colibrí, mamá pata y sus hijitos. Una tarde la tranquilidad se rompe porque el cartero ha traído un paquete. ¿Qué tendrá en su interior? ¿Será algo peligroso? ¿Y si es una bomba?

Para saber de qué se trata tienen que abrir el paquete y en realidad no es nada, bueno es un huevo, ¿pero de qué? Perro es el jefe de la granja he intenta buscar a alguien que se haga cargo, pero todos le dan la espalda. Nadie quiere comprometerse en el cuidado de ese huevo y mucho menos del bebé que vendrá, no lo conocen y no saben cómo será.

La gallina tiene sus propios polluelos, ya tiene mucha responsabilidad.

Mamá pata tras escuchar la petición de Perro se aleja rápidamente por el río con sus patitos.

Tampoco quieren saber nada de este problema los tres cerditos, ni el señor gallo, ni muchísimo menos el colibrí.

Con cada negativa Perro se siente más triste: ¿quién lo empollará y le dará calor? ¿quién le enseñará a comer? ¿y a andar? Perro decide hacerse cargo del huevo, aunque es un mamífero.

En la narración tenemos divertidas descripciones de los personajes, de su físico y también de su carácter y de las emociones que están viviendo. Es un texto fácil de leer por los más pequeños, con frases exclamativas e interrogativas para jugar con los sonidos.

Con él podemos trabajar la empatía, la solidaridad e introduce a los pequeños lectores en la diversidad de la naturaleza comparando la fauna libre de Australia con los animales de una granja de España. Y a los adultos nos recuerda que los padres debemos querer incluso antes de que nazcan nuestros hijos, sin saber como serán, incluso tan extraño como era el Kiwi en la granja. “Un día serás famoso e importante. Pero, aunque no sea así, aunque solo llegues a ser un pajarito feúcho y torpón, papá Perro te querrá siempre igual.”

Padres y educadores podemos usar la lectura de este libro para cuestionar nuestras responsabilidades, poner a los más pequeños en situación con preguntas sencillas como puede ser: Perro para ser un buen padre ¿qué tiene que hacer? Y que den posibles respuestas, o al contrario nosotros las damos, como es el caso de: dejarlo comer todas las golosinas que quiera, o que vea la televisión todas las horas que se le apetezca…

También nos da posibilidades de actividades para el taller de expresión oral y escrita. El paquete no trae ningún texto escrito, podemos escribirlo nosotros; antes de la eclosión del huevo podemos escribir descripciones de los posibles seres que pueden nacer de él; también podemos introducir entre los habitantes de la granja a otros animales, describirlos e indicar por qué también se negaban a cuidar el huevo; creamos otros posibles cuidadores, ¿y sí lo hubiese cuidado la vaca? ¿o los tres cerditos? Etc.

Otro juego puede ser el ponerte en el lugar de: ¿cómo te sentirías si fuese el perro y nadie se quieres hacer cargo del huevo? ¿Y la mamá oca con la necesidad de enseñar y cuidar a sus hijos? ¿Y en el lugar de Kiwi si nadie le quiere y dicen que es muy feo?...Los libros son para ser leídos, pero también podemos jugar con ellos.

Los pequeños lectores recomiendan

Jacobo Olano López, alumno de 4º de primaria, es quien nos ha recomendado esta lectura: “Este libro trata de una granja en la que un día aparece un paquete misterioso. Cuenta la historia de la bonita relación entre un perro y un huevo. A una granja llega un paquete que resulta contener un huevo. El perro era el guardián de la granja y se encarga de ir preguntando a todos los animales si se quieren hacer cargo de él. Nadie lo quiere y será él quien finalmente lo cuidará. Le tiene que proteger, dar calor, incubarlo como si fuese su propia madre. Un día el huevo empieza a romperse y apareció un pájaro muy raro.”

Hace poco tiempo contábamos en La Estantería como la colección El Barco de Vapor había sido la oportunidad para que muchos autores españoles e hispanos fuesen conocidos y a la vez se iniciara una colección de libros dirigidos a los más pequeños.

Hoy traemos Kiwi, un clásico de la literatura infantil, que curiosamente ahora se vende más que en su primera edición en el ya lejano 1984, la razón es que un libro da cuerpo a un autor, pero también una autoría hace crecer a un libro, y en el caso de Kiwi es Carmen Posadas.

Al igual que le ha ocurrido a otros libros de las colecciones del Barco de Vapor, a lo largo de los años se ha cambiado sus ilustraciones. Antonio Tello fue el dibujante elegido para las primeras ediciones, con unos dibujos infantiles marcando una clara idea de fábula. En la edición actual es Miguel Tanco el responsable.

Carmen Posadas, Montevideo (Uruguay) Escritora y guionista de cine. Hija de padre diplomático con los que viajó desde muy temprana edad a Moscú, Madrid, Buenos Aires o Londres. Sus inicios fueron en la literatura infantil en 1980 con Una cesta entre los juncos, El pastor que llegó a ser rey, o El parque de papel. Destacamos entre ellos El señor viento Norte, que obtuvo el Premio del Ministerio de Cultura al mejor libro infantil editado en 1984. En 1987 publica Yuppies, jet set, la movida y otras especies dirigiendo sus libros a un público adulto. Desde esa fecha alterna sus publicaciones entre cuento y novela. En 1991 publicó el ensayo ¡Quién te ha visto y quién te ve! y en 1995 la novela Cinco moscas azules. En 1997 escribió la colección de cuentos Nada es lo que parece. Al año siguiente obtuvo el Premio Planeta con Pequeñas infamias. Entre sus grandes éxitos tiene La Bella Otero que fue llevada al cine. Su última novela publicada es Licencia para espiar. Pues de todos sus libros siempre destaco a Kiwi y El señor Viento del Norte, magníficamente ilustrado por el gran Alfonso Ruano.