Homenaje a las series B y Z de bichos

La ficha *** 'Anaconda'. Comedia de Terror. EEUU. 2025. 99 min. Dirección: Tom Gormican. Guion: Tom Gormican, Kevin Etten. Fotografía: Nigel Bluck. Música: Dave Fleming. Intérpretes: Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior.

Pleitos tengas y los ganes, decía un refrán. Sueños tengas y los cumplas, podría ser el lema de esta película. Dos amigos de carreras cinematográficas frustradas sueñan con hacer una nueva versión, digamos que artesanal, de su película favorita, aquella divertida (difícil decir si voluntaria o involuntariamente) y cutre (eso sí, desde luego) Anaconda (1997), destacada obra de la serie B con ribetes de serie Z que dirigió Luis Losa e interpretaron, en un casting tan disparatado como el argumento, Jennifer López, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz y Owen Wilson. Y que tuvo tan malas críticas como buena friki-acogida que generó varias secuelas.

En esta versión-homenaje se va directamente a lo cómico. Porque cuando los desdichados aprendices de cineastas, con unos amigos no mucho más afortunados más alguna incorporación local, viajan al Amazonas para rehacer, con tan modestos medios, su película fetiche, se encuentran con que la gigantesca y tragona criatura no era solo un efecto especial.

Caricatura desahogada de la industria del cine y de los fans de las películas de culto que por una alquimia friki-emocional transforman lo cutre en referente, a la vez que homenaje-parodia de uno de los clásicos modernos del cine de bichos puesto de moda (o más bien resucitado, que antes estuvieron las hormigas gigantes de La humanidad en peligro, las pequeñitas de Cuando ruge la marabunta o la muy desarrollada araña de Tarántula) desde los años 70 por la confluencia entre Tiburón y las películas de catástrofes que llenó las pantallas de abejas, orcas, pirañas, arañas, ratas, hormigas y hasta babosas asesinas.

Escribe el guión Kevin Etten y dirige Tom Gormican, la pareja que en el terreno de la parodia y del cine dentro del cine crearon la estupenda El insoportable peso de un talento descomunal en la que Nicolas Cage se parodiaba a sí mismo. Esta vez el logro no es tan redondo, ni alcanza las parodias gamberras tipo Aterriza como puedas o la mucho más desahogada Tropic Thunder, pero queda resultón para quienes aman (amamos) las modestísimas películas de serie Z y agradecemos este homenaje al que se suman cameos del original. Jack Black y Paul Rudd -los dos amigos con aspiraciones de cineastas- y sus compañeros de aventuras -Thandi Newton y Steve Zahn- dan la sensación de habérselo pasado muy bien en el rodaje. Y eso suele ser contagioso.