'Hércules acercando continentes': ¿Hércules arrepentido?

Un día del año 2004, el pintor Antonio López Canales montó su caballete y tras la visita de las musas de la inspiración, se dispuso a crear esta obra cuyo significado trasciende desde las épocas de la Grecia y Roma antigua hasta nuestros días. Fue donada al Museo Municipal de Algeciras en septiembre de 2013 y desde entonces forma parte de la Colección Municipal. La obra, enmarcada y con número de inventario 3.413, se muestra en la Sala de Bellas Artes, ubicada en la primera planta del edificio para que los ciudadanos podamos contemplarla y, si se nos antoja, encontrar en este óleo sobre lienzo, de 81 cm de altura y 65 cm de ancho, algún enigma o mensaje más.

Las Columnas de Hércules fueron un elemento legendario de origen mitológico, referido en la Antigüedad a las montañas que flanquean el estrecho de Gibraltar. Era el límite del mundo conocido hasta entonces. La columna norte (antiguo Kalpe o Calpe) es identificada con el peñón de Gibraltar (426 m). La identidad de la columna sur (antiguamente Ábila o Abila) ha sido discutida a través de la historia, siendo los dos más probables el monte Hacho (204 m) en Ceuta y el monte Musa (851 m) en Marruecos.

Según lo que nos ha transmitido la mitología, fue el mismo Hércules quien separó los dos montes unidos como una cordillera continua, permitiendo así que el océano, contenido antes por la mole de los montes, entrara en los lugares que ahora inunda.

En el cuadro observamos los potentes brazos y manos de Hércules que bien podrían ser los de cualquier buen mediador tratando de acortar distancias entre dos continentes, extrapolables a norte y sur, este y oeste, blanco y negro o rojo y azul.

Esa misma situación física en nuestro mapamundi actual podríamos trasladarla a cualquier otro lugar de nuestro planeta donde esa intención de acercamiento es necesaria entre las posturas opuestas de pensamiento, religiones, culturas, ideologías políticas, distanciamiento entre pueblos, entre los distintos sexos, etc.

Sin duda cuando Antonio pintó este magnífico óleo, las musas que le habían venido a visitar le quisieron transmitir todos estos conceptos. Puede ser que Hércules, en algún momento, les confesara a estas divinidades su arrepentimiento por esa incisión y tuvieron la necesidad de plasmar en el cuadro de Antonio la idea de unir y no la de alejar.

El título de la obra de Antonio López Canales lo dice todo, Hércules acercando continentes. Aquel personaje mitológico forzudo que un día nos predestinó a un mundo dividido en dos, renace en este lienzo como un pacífico mediador.