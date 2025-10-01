Busto de don Cristóbal Delgado: Guardián eterno de la memoria algecireña

Entre los fondos del Museo Municipal se incluyen bienes muebles que el ciudadano puede observar en otros espacios municipales, como es el caso del busto de Don Cristóbal Delgado Gómez, Don Cristóbal para todos, registrado con número de inventario 3.416 y que recientemente ha sido restaurado y trasladado al vestíbulo del Centro Documental José Luis Cano, lugar donde se ubica la Biblioteca Municipal homónima que durante años dirigió, haciéndolo compatible con su encomiable labor de Cronista Oficial de Algeciras.

La obra de 60 centímetros de altura es una escultura de bulto redondo realizada en 1997 a partir de un vaciado en bronce, siendo esta, por tanto, hueca. En los últimos años ocupó uno de los parterres del parque María Cristina sobre una peana de granito, conservada, en la que se puede leer “D. Cristóbal Delgado Gómez, la Ciudad de la bella Bahía”. Anteriormente lució en el cruce de las calles Regino Martínez y San Antonio, mostrando unas gafas que fueron sustraídas en varias ocasiones. La autoría de la obra se debe al escultor Don Rafael Gómez de Avellaneda, cuya rúbrica aparece en el lateral inferior derecho de la escultura: “G. de Avellaneda”.

La restauración

Debido a su emplazamiento en el parque, la pieza presentaba una pátina de oxidación verdosa en toda la superficie, intensificada por el guano de aves, además de restos de una especie de alquitrán en las facciones.

Para la intervención de la pieza, en primer lugar, fue necesaria la limpieza acuosa con jabones específicos para eliminar polvo y depósitos superficiales grasos. Esto permitió la realización de diferentes pruebas para determinar el tratamiento y tiempos idóneos para la remoción y homogeneización, realizada mediante la gelificación de un quelante, facilitando así controlar los tiempos de aplicación y llevar un orden en el uso del producto.

La pasta alquitranada de las facciones del busto se retiró físico-mecánicamente, combinando el uso puntual del bisturí sin llegar al alma metálica, y la acetona. Tras homogeneizar la superficie se le ha aplicado un tratamiento de inhibición del bronce con BTA al 3% en etanol.

Biografía

Cristóbal Delgado Gómez, “Guardián eterno de la memoria algecireña”, nació en 1926 a orillas de la bahía que tanto amó. Su pluma, afilada y tierna, enaltecía las bondades de su ciudad: desde la Feria Real hasta los carnavales de ayer, pasando, por Algeciras, pasado y presente de la ciudad de la bella bahía. Su defensa apasionada de Algeciras nunca fue retórica; era un amor sincero e inquebrantable, un escudo contra el olvido, que inspiraba a todos a valorar nuestra historia local.

Don Cristóbal encarnaba la esencia de un Algeciras acogedor, con su inconfundible sombrero como corona de su compromiso, convertía cada paseo por la Calle Ancha en un desfile de anécdotas y saludos cordiales, demostrando que su defensa de la ciudad no era solo literaria, sino un acto de amor diario.

Hasta su partida en 2006, a los 80 años, nos dejó un legado imborrable y nos mostró el camino para ver la belleza de nuestra ciudad en lo cotidiano. Su defensa de Algeciras y de sus gentes nos debería convocar a todos a defender con la misma pasión la historia y belleza de nuestra tierra.