'¿Hay alguien ahí? Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes'

¿Se puede enseñar a pensar? Cuando decimos que estamos trabajando un área, una materia, en realidad estamos animando a pensar, a comprobar los resultados, a superar los errores, a practicar, a reparar, a profundizar en la línea más cómoda de adquirir y utilizar nuevos conocimientos. Estamos creando rutina de pensamiento. Y lo más fácil para ello es partir siempre de preguntas.

El libro que presentamos es un atlas filosófico para pararse a pensar dedicado para los más pequeños. Se nos plantea en un primer momento como una aventura de ciencia ficción, ya que es un formulario que nos han enviado unos seres extraterrestres del planeta Bibopia. Este inquietante formulario está lleno de preguntas sobre nosotros, sobre nuestra civilización, nuestro mundo. Nos anima a cuestionarnos desde lo más cercano y elemental a la transcendentalidad.

Con un pequeño seguimiento se puede usar desde los cinco años, pero también es útil para los adolescentes que lo cuestionan todo. Son preguntas cortas, claras y directas, sin respuestas inmediatas, sino que ponen en funcionamiento la maquinaria mental, animan a analizar y buscar respuestas “personales”, ya que cada uno tenemos nuestras propias objeciones y reparos.

Catorces grandes temas nos sirven de guía en busca de las respuestas, y se presentan en mapas temáticos: ¿Cómo es el ser humano?; ¿Cómo es tu ser?; ¿Para qué sirve el género?; ¿Cómo sabéis lo que sabéis?; ¿Qué tal os lleváis los seres humanos?; ¿Cómo es vuestra relación con otros seres terrícolas?; ¿La Tierra es un buen hogar?; ¿Sois buena gente los seres humanos?; ¿Quién manda ahí?; ¿Por qué los seres humanos tenéis unos tanto y otros tan poco?; ¿Quién nombra el mundo en la Tierra?; ¿En la Tierra, 2+2 son siempre 4?; ¿Por qué seguís haciendo arte?; y ¿Habéis encontrado el sentido de la Vida?

Los pequeños lectores recomiendan

Los hermanos Víctor e Ignacio Godino, de 5º y 6º de primaria, son los que nos han presentado este volumen: “Somos hermanos, pero muy distintos. Mi hermano Ignacio es muy serio y poco hablador y yo, Víctor, soy muy charlatán y me encanta leer. Aunque tenemos gustos diferentes, este libro nos ha gustado a los dos. Está lleno de preguntas para reflexionar sobre ellas y con ellas te haces más pensativo. Son unos alienistas que van a establecer contacto con los humanos y nos hacen preguntas para saber como somos. Con este libro hemos aprendido a reflexionar sobre cosas que antes no nos habíamos dado cuenta y ha despertado nuestra curiosidad. Las páginas son interesantes y las preguntas fáciles de contestar, aunque algunas te hacen dudar y pensarlo más de una vez. Una de mis preguntas favorita ha sido ¿cómo se forman los pensamientos en los seres humanos?, pues no lo tengo claro si son imágenes, recuerdos o simples datos matemáticos. Mi hermano Ignacio dice que a él le ha entrado muchas ganas de conocer a otros seres inteligentes. Este libro se lo recomendamos a niños de todas las edades porque si quieren existir tienen que pensar”.

Wonder Ponder es un proyecto editorial que trabaja para el desarrollo filosófico de los más pequeños, se ha especializado en libros que no son solo para ser leídos, sino para jugar con ellos y sobre todo para hacer pensar, cuestionar la realidad. Este libro no es para dar respuestas a otros, sino para que te las plantees a ti mismo. Es el gran estreno para esta primavera de Wonder Ponder.

Ellen Duthie es su autora británica, aunque nació en España. Escritora, docente, bloguera y traductora, sus intereses se centran en la literatura infantil y en la filosofía para niños. Con sus proyectos estimula el diálogo con niños y entre niños sobre grandes preguntas filosóficas a partir de la literatura infantil y de estímulos visuales. Codirige el Curso Internacional FLAI (Curso Internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia) para la Fundación Santa María. Entre sus obras destacamos: Mundo cruel y Lo que tú quieras.