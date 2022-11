'La gran idea de Bubal'. Las matemáticas son divertidas y nos hacen más fácil nuestra vida

Bubal es una niña feliz, que se dedica todos los días a jugar con sus hermanos y los demás niños de su tribu. Ellos viven en una magnífica cueva, ya que están en la Prehistoria y todavía no saben construir viviendas.

El padre de Bubal y su hermano Tron, todos los días se van de caza, pero su pequeña tribu ya ha empezado a cuidar de un rebaño de ovejas. Tener ovejas es muy importante, porque ellas le dan leche con la que pueden alimentarse.

Bubal tiene ahora una importante tarea, cuidar del rebaño. Tienen un corral muy bonito y amplio. Las ovejas se divierten y juegan con Bubal, pero cada día va quedando menos pasto con el que puedan alimentarse. Bubal tendrá que sacarlas de paseo por el campo y llevarlas a zonas con muchas flores y ricas hierbas, pero ¡cuidado, no se le puede perder ninguna!

Pero ¿cómo puede saber cuántas tiene? ¿cómo contarlas? Es la gran aventura de las matemáticas, la creación de los números, de las primeras operaciones.

Es una gran aventura y a la vez se les plantea a los jóvenes lectores que las matemáticas han acompañado a la humanidad desde los inicios y que con ellas nos han hecho la vida más cómoda. Las matemáticas nos ayudan a interpretar y a resolver los problemas del día a día.

Las matemáticas son la base para la adquisición del cualquier conocimiento de otras áreas educativas. Es un instrumento que asegura el desarrollo de las competencias del pensamiento lógico y el primer paso para las abstracciones. Piaget nos planteaba que el desarrollo cognitivo en la infancia se da asimilando cosas del medio que le rodea y de forma natural, en la mayoría de los casos, aprenden el concepto del número, a contar y a dar los primeros pasos aritméticos antes de llegar a los centros educativos, como Bubal. ¿Estarán las matemáticas dentro de su cabeza?

La Lomloe nos recuerda que la competencia matemática es la “capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir la realidad que nos rodea”. Esta competencia moviliza conocimientos sobre los números y las representaciones matemáticas y la correcta comprensión de los datos. Las actitudes y valores que define se basan en el rigor y en el respeto a la información razonada. Y La gran idea de Bubal, con más de 60 páginas llenas de ingenios matemático, es un buen instrumento para ello.

Como maestro os recuerdo que las Matemáticas es la asignatura más fácil de aprender y de usar en el colegio.

Los pequeños lectores recomiendan

Este libro nos lo presenta dos alumnas, una de 4º y otra de 5º, a una le encanta las matemáticas, pero a la otra le da más de un quebradero de cabeza. Valeria Robledillo Romero, alumna de 4º, y Marta González Campaña de 5º.

“Bubal es una niña que tiene más o menos nuestra edad, 9 años. Ella ayuda a su familia como nosotras. El problema de Bubal es que no se han inventado los números, y eso es un gran problema. Para cuidar su rebaño idea diferentes formas para que no se pierdan las ovejas. Bubal es una niña muy creativa, trabajadora, no sé rinde ante los problemas. Su familia es muy grande, tiene muchos hermanos. Es un libro muy divertido que nos hace pensar lo bien que vivimos ahora. Nos encantan las ilustraciones”

La gran idea de Bubal está dentro de la colección Barco de Vapor, Azul, dirigida para chavales a partir de siete años. Puede ser una buena idea trasladarla, como juego dramático, al área de Matemáticas.

Autoría y traducción

Anna Cerasoli es maestra de Matemáticas con más de veinte años de experiencia. Autora de numerosos manuales sobre la materia, decidió recurrir a la ficción con la esperanza de presentarlas como algo divertido, emocionante y directamente relacionada con el mundo que nos rodea. Sus tres primeros libros, Los diez magníficos, La sorpresa de los números y Míster Cuadrado, han tenido una muy buena acogida en nuestro país como apoyo entre padres y profesores.

Desideria Guicciardini, nacida en Florencia, es ilustradora italiana. En el mercado tenemos un gran número de libros de literatura infantil de las editoriales SM y Anaya, ilustrados por ella, entre ellos destacamos la serie Guapas, listas y valientes. Ha ganado el Anderson Award de Italia al premio de la mejor ilustración.