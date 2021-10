‘El gigante que leyó El Quijote’. El poder de la lectura

Un gigante ha llegado al pueblo y esto no es nada bueno. Los gigantes no son nada pacíficos, todo lo contrario, como ejemplos tenemos El Coloso, pintado por Goya, que podemos ver en el Museo del Prado, o Polifemo, al que se enfrentó Ulises, y si come como Gargantúa y Pantagruel es una ruina para los vecinos. Poliboros, que es como se llama nuestro gigante, cuando paseaba cazaba las aves en bandadas y las devoraba de un bocado. Las casas temblaban, pisaba los gallineros y las pobres gallinas salían despavoridas. Le gustaba arrancar las vallas y dejar escapar el ganado o derribar los puentes.

¿Qué hacer con este desagradable visitante? ¿Cómo expulsarlo del pueblo? ¿Podrían hacer los pasteleros muchos dulces para endulzar su carácter? ¿O podrían invitarlos a miel directamente de los panales para que todas las abejas le picaran? Los payasos eran más partidarios de gastarle bromas pesadas para que se fuera y el joven músico del vecindario propuso cantarle la canción ¡Vete de aquí fiera inmensa!. Los días pasaban, pero Poliboros, el gigante, continuaba atemorizando a todo el pueblo.

La señorita Luci, maestra del pueblo, conoce el poder transformador de los libros y a partir de ese día, ella y sus alumnos le van dejando libros. El libro favorito de Poliboros es El Quijote. La maestra y sus alumnos van introduciendo dentro del volumen dibujos e historias para que el gigante se convierta en un personaje más de este libro clásico y universal.

El gigante aprovecha los libros como pastelitos de mil hojas y se los merienda con un barril de leche. También se prepara guisos apetitosos y, para tener buena digestión, infusiones de muchas novelas, pero cuando llega El Quijote a sus manos….

En este libro de humor, el gigante es distinto a los demás gigantes porque se atrevió a empezar a leer El Quijote y este hecho lo cambió todo. Si te quieres enterar, empieza a leer.

Libro recomendado a partir de ocho años para pasar un buen rato, descubrir la importancia de la lectura, su poder transformador de las personas, incluso de los aterradores gigantes.

Eliacer Cansino, sevillano, es profesor de Filosofía. Obtuvo el premio Lazarillo por El misterio Velázquez, el Premio Internacional Infanta Elena por Yo, Robinsón Sánchez, habiendo naufragado y el VI Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil con la novela Una habitación en Babel, que obtuvo al año siguiente el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, otorgado por el Ministerio de Cultura.

Título: El gigante que leyó El Quijote. Autor: Isabel Osma. Taller de lectura de: Begoña Lozano. Editorial: Bruño (Madrid).