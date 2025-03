Gibson 00 hemoglobina

La ficha *** 'Amenaza en el aire'. Thriller-Acción, EEUU, 2025, 91 min. Dirección: Mel Gibson. Guion: Jared Rosenberg. Intérpretes: Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace, Monib Abhat, Leah Remini, Paul Ben-Victor. Fotografía: Johnny Derango. Música: Antonio Pinto.

Por fin Mel Gibson, como director, se deja de sanguinarias épicas escocesas, mayas o bélicas, y de aún más sangrientas recreaciones gore de la Pasión, y hace una película de entretenimiento, correcta factura y pocas pretensiones. No es que esto sea un ideal, pero se agradece cuando quien rebaja el tono tanta épica hemoglobínica ha derrochado.

90 minutitos, un aire de serie B y un tema trillado de puro clásico, el traslado de un testigo protegido, que ha conocido todas las versiones y medios de transporte imaginables, desde el coche en el que huyen Eastwood y Sandra Locke en Ruta suicida al tren en el que viajan Gene Hackman –aprovechemos para homenajearlo– y Anne Archer en Testigo accidental. A lo que se añade la claustrofóbica situación de desarrollarse durante un vuelo en un reducidísimo avionzucho. Como Con Air, pero con un testigo protegido en vez de delincuentes y un planteamiento mucho más minimalista reducido a muy pocos personajes. Naturalmente –otro clásico– entre esos pocos hay alguien que no es quien dice ser y está empeñado, previo pago, a que el testigo no llegue a su destino.

Con alguna que otra inverosimilitud que a veces roza lo absurdo, algún golpe de humor que no funciona, mucha acción y tensión en tan reducido espacio y con tan pocos personajes, paisajes espectaculares y una tensa y no desdeñable música electrónica del brasileño Antonio Pinto, esta cosita entretiene si no se pone uno muy exigente. Buenas interpretaciones de Michelle Dockery, Topher Grace y sobre todo de un, en muchos sentidos, sorprendente Mark Wahlberg.