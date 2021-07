La lectura es una forma de relajación, no se trata de empezar un novelón de 700 páginas, pero para ellos les recomiendo esta colección de relatos de Manuel Rivas. Pueden ser tan refrescantes como una naranjada y solo “perderán” unos minutos.

El libro lo componen dieciséis relatos, entre ellos destaco: ¿Qué me quieres, amor? El título es una pregunta que tiene en mente el protagonista pero que no se atreve a realizar; Un saxo en la niebla, historia de un principiante de la Orquesta Azul tocando por las verbenas populares y encontrando su tocata y fuga de amor; La lechera de Vermeer es la historia del cuadro; Carmiña y su fiel perro Tarzán, El míster & Iron Maiden, padre e hijo en un trabajo arriesgado; y La llegada de la sabiduría con el tiempo. Es una colección de amores, en sus distintas formas y facetas, pero me quiero centrar en La lengua de las mariposas.

La lengua de las mariposas, obra de Manuel Rivas, nos narra la historia de un chaval de cinco años, para seis. Con esa edad debe entrar en la escuela. Las escuelas no son lugares cómodos, ni seguros. Algunos niños incluso prefieren huir al bosque antes de entrar en ese aberrante lugar. Su primer día fue húmedo, pero no por el clima. Cuando el maestro lo señaló con su regla, y le pidió que se pusiese de pie, de miedo se orinó. Solo le preguntó por su nombre, pero fue lo justo y necesario para que expresara su miedo de esa forma. En realidad, este maestro no pega ni castiga, algo normal en esos años. El maestro demuestra su enfado con el silencio, a los que se pelean los sienta juntos, en el mismo pupitre.

El protagonista, Pardal, Gorrión, crea un vínculo emocional y educativo con su maestro, sobre todo a través del estudio de la naturaleza que los rodea. La historia tiene un gran trasfondo histórico y político, pero mi lectura es en “clave pedagógica”. Todo ese ambiente puede cambiar, por una frase, un gesto, una nota, o un golpe de estado. El maestro admirado se convierte en el apedreado.

Este cuento lo releo tras finalizar el curso todos los años para que me ayude a mantener los pies en la tierra. Ser maestro, ser profesor, puede ser duro, pero es la profesión más bonita del mundo ¡Ánimo y aprobar las oposiciones!

Manuel Rivas, poeta, periodista y escritor gallego, es una de las letras más atractivas del actual panorama literario. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Gallega. Sus últimas obras son: Vivir sin permiso y otras historias de Oeste y el ensayo Zona a defender.