‘Amanecer zombi’. Para reírte con una grabación con mucho humor

Fran es un chaval que sabe mucho de cine, su madre es actriz y su padre es maquillador. Para Fran no existe secreto cinematográfico y su especialidad son las películas de aventuras, pero su padre prefiere las de terror. En su casa nunca se aburren, tienen muchas tardes cinematográficas, además su padre hace con él las prácticas para realizar maquillajes que den mucha vida a los muertos. En esta historia también tenemos un personaje muy divertido, Watson, el perro de la familia. Siempre está hambriento, además piensa que es un Jedi de Star Wars que con su mente puede levantar la tapa del cubo de la basura y comerse los manjares de su interior.

Nuestros protagonistas marchan a Rumanía para grabar la película Amanecer Zombi. La actriz de esta “terrorífica” película es Priscila. Si te quieres divertir y con humor aprender muchas cosas sobre el cine, lee este libro. Cada capítulo nos presenta distintos estilos cinematográficos y múltiples películas. Recuerda que es para todos los lectores.

Los pequeños lectores recomiendan. Alejandro Alguacil Rodríguez, alumno de 5º es quien nos ha recomendado este libro. “Este libro te engaña desde el principio, parece una cosa, pero en realidad es otra. No tenemos zombis, sino mucho maquillaje. Está muy bien escrito, parece como si estuvieras dentro del rodaje de la película. Además, es un libro de aventura con mucha emoción, incluso con fantasma. Pero todo tiene una explicación científica. Me encanta el personaje del perro Watson, no habla, puede comunicarse con sus expresiones, puede poner diez caras distintas. Recomiendo su lectura desde los 8 hasta los 65 años".

Tanya Landman, escritora inglesa, tiene una veintena de libros publicados para niños y jóvenes. Amanecer zombi es el primero que se publica en castellano, pero seguro que muy pronto tendremos otros. Landman ganó la Medalla CILIP Carnegie por su novela Buffalo Soldier y el premio Western Writers of America por I Am Apache.

Daniel Hunt enriquece mucho esta historia, sus dibujos, ilustraciones y cómics le dan una gran frescura y humor. Las casi doscientas páginas pasan con gran rapidez por su diseño, donde en muchos momentos predomina el dibujo sobre el texto.