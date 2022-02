'Victoria y la primera vuelta al mundo'. Para que disfruten con la historia desde pequeñitos

Este libro nos cuenta la historia de la nave Victoria. Se inicia en los bosques, donde los troncos son fuertes y orgullosos, son robles anclados a la tierra. En esas tierras arbolean los vientos con silbidos extraños, simples aires sin nombres, pero cuando Victoria surca los mares aprende sus nombres, incluso puede hablar con ellos. Para navegar tiene que conocer el carácter de Alisio, la templanza de Poniente y el mal humor de Galerna.

La gran aventura de Victoria comienza cuando es elegida por el capitán Magallanes para realizar un gran viaje, una gran aventura, pero también misteriosa y peligrosa ya que se internarán por océanos desconocidos. En Sevilla, Victoria conocerá a Trinidad, Concepción, Antonio y Santiago; son cuatro naos que junto a ella formarán la Armada del Maluco, la armada del viaje imposible.

Doscientos cincuenta hombres partieron de Sevilla en cinco naves el 10 de Agosto de 1519. Tras recorrer nuevas rutas y llegar a las islas de las Especias, solo regresa la nave Victoria al mando de Juan Sebastián Elcano con dieciocho hombres a bordo. Es el 6 de septiembre de 1522 cuando se completa la primera vuelta al mundo.

Los pequeños lectores recomiendan: Inés Laraño Lage, alumna de 5º, y su hermana Ana de 3º, son las que nos han presentado este libro de aventuras: "La protagonista de esta historia es la nave Victoria. Ella nos transmite la felicidad por ser elegida para esta aventura, pero también la tristeza cuando pierde a sus amigos, la emoción de volver a su casa, Sevilla, y el miedo a las olas que parecen montañas y la extraña sensación de los vientos que hablan. He aprendido que hay que seguir para adelante, si existen problemas tenemos que superarlos, buscar una salida como pasó con el cabo Deseado. Victoria surca los mares que no conoce, bordea el mundo desconocido en busca de las especias, del clavo. Este libro se lo recomiendo a todas las personas a las que les guste la Historia, no importa su edad".

Ficha Autor: Antonio F. Torres. Ilustraciones: Sito Recuero. Editorial: Babidi-Bú. Sevilla.

Antonio F. Torres es Licenciado en Historia y PDD en IESE Business School, además ha sido el comisario y director del proyecto expositivo El viaje más largo: la primera vuelta al mundo, que ha sido visitado en el Archivo General de Indias de Sevilla por más de 400.000 personas. Entre 2004 y 2006 navegó alrededor del mundo en la réplica de la Nao Victoria como segundo de a bordo y coordinador cultural del proyecto Nao Victoria España. Este proyecto fue presentado en el Colegio La Inmaculada de Algeciras por un miembro de la tripulación.

Sito Recuero, vallisoletano, formado en la Escuela de Arte de Valladolid y Esdip Madrid, con sus ilustraciones le da un gran atractivo a la obra y ayuda a los más pequeños a comprenderla. Son ilustraciones en color pastel mezclando técnicas tradicionales y digitales. El libro también cuenta con mapas y planos con los distintos elementos de las embarcaciones indicando sus nombres. Es autor de los libros Clericó y No estás a la altura con Sara Escudero.