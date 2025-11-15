Entretenido relevo generacional de los Cuatro Jinetes

La ficha *** 'Ahora me ves 3'. Aventuras. Estados Unidos. 2025. 112 min. Dirección: Ruben Fleischer. Guion: Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie, Rhett Reese, Paul Wernick. Historia: Eric Singer. Música: Brian Tyler. Fotografía: George Richmond. Intérpretes: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Morgan Freeman.

Una idea original y divertida -cuatro magos que utilizan sus habilidades para perpetrar inverosímiles atracos- que parece deudora de la resurrección de los once de Ocean y un reparto espectacular -de una parte el cuarteto Jesse Eisemberg, Isla Fisher, Dave Franco y Woody Harrelson, de otra Michael Caine, Mark Ruffalo, Morgan Freeman y Mélanie Laurent- con una dirección eficaz de Louis Letterier, hicieron en 2013 de Ahora me ves… un éxito de taquilla que motivó una secuela muy inferior en 2016 dirigida por Jon M. Chu. Llega ahora la tercera entrega, esta vez confiada con mayor acierto a Ruben Fleischer, realizador televisivo que saltó con fortuna al cine en 2009 con la gamberra Bienvenidos a Zombieland a la que siguieron el intento correcto, pero con cierto tufo a naftalina, de resurrección del film noir clásico –Gangster Squad. Brigada de élite (2013)-, un buen regreso a la acción gamberra con Venom (2018) y otro fallido con la secuela Zonbieland: mata y remata en 2019, que remontó con la buena adaptación del videojuego Uncharted en 2022.

Esta carrera rica en altibajos encuentra un punto medio en esta tercera entrega de Ahora me ves… en la que al cuarteto original, convertido en quinteto en la entrega anterior (Eisenberg, Harrelson, Franco y Fisher más Lizzy Caplan) le surge un trío competidor (Dominic Sessa, Ariana Greenblatt y Justice Smith) que parece apuntar a una cuarta entrega con relevo generacional. El objeto codiciado es una fabulosa piedra preciosa, más que discutible propiedad de una excelente mala (Rosamund Pike) que sin lugar a dudas es la mejor aportación de esta tercera entrega. Siguen en nómina Morgan Freeman y Mark Ruffalo, cuyas presencias siempre se agradecen tanto como se echa de menos a Michael Caine, felizmente (para él, no para nosotros) retirado.

Sorprende con sus trucos tanto como es exigible a unos magos que se benefician de los juegos que el cine agiganta, funciona bien como una sucesión de set piece más que como un relato en continuidad, ofrece novedades -la mansión de la magia, cruce entre Piranesi y M. C. Escher con un parque de atracciones- visualmente fascinantes y entretiene sin pretender mucho más.