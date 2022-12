'El sueño de los pájaros'. Para aprender a guardar el silencio y no despertarlos

¡Qué importante es el silencio! Pero no lo digo solo como maestro. Empezando por nuestros gobernantes, por nuestros parlamentarios. Según la RAE “Parlamentar” es hablar o conversar con otra persona. Entablar conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz o para zanjar cualquier diferencia. Parlamentar es llegar a acuerdos, donde todos tienen que ceder de sus posiciones iniciales y acercarse al otro. Parlamentar no es gritar, insultar o vocear. Normalmente el que más grita es el que tiene más voz y menos educación, y normalmente no es el que tiene más razón. Para poder escuchar al otro necesitamos un silencio activo, es decir callarnos por fuera, pero también por dentro. Normalmente, con educación nos callamos, pero en realidad en nuestro interior continuamos lanzando nuestra propia opinión. En la escuela también se intenta enseñar a parlamentar, a escuchar al otro y acercar posiciones. Para todo esto hace falta el “Silencio”

Pero volviendo a los jóvenes lectores, hoy tenemos un cuento de Begoña Ibarrola. Su protagonista es Inés, una niña que vive en un tranquilo y pequeño pueblo. Pero en él, los días de fiesta se rompe esta tranquilidad. A Inés no le gustan los petardos, ni los cohetes, en realidad no le gusta nada el ruido.

Pero ¿por qué Inés tiene ese gran respeto por el silencio? Ella, un día persiguió a un cervatillo, tras él se internó en un bosque misterioso. Llegó a un valle donde se encontró con un duende que le contó que estaba en el “Valle del Silencio”; en él existen unas normas muy importantes que no se pueden romper. ¿Eres capaz de dormir debajo de las ramas de los árboles donde descansan los pájaros? Si quieres vivir junto a Inés las aventuras del Silencio tendrás que leer este libro.

Además de la narración, este libro tiene un apartado especial para familias y maestros en el que se dan pautas para trabajar su lectura, introducción al mindfulness o conciencia plena. Su objetivo es aumentar la atención por todo lo que pasa en nuestro entorno, tanto fuera como dentro de nosotros, pero sin crear juicios, sin juzgar, orienta a que se viva el presente de una forma plena, a tener una actitud compasiva y bondadosa, a la aceptación de cada experiencia interna o externa.

Es muy interesante la ficha: “Cómo desarrollar la capacidad de estar en silencio”. Solo os dejo una de sus actividades: Imaginad el país del silencio, donde no hay ningún ruido, donde no existe un idioma hablado, donde no saben hacer ruidos, ¿cómo pueden comunicarse?

En las clases es muy importante hablar, se puede y se debe hablar. Y para escuchar al otro hace falta el silencio.

El sueño de los pájaros pertenece a la colección: Aquí y ahora, Mindfulness para niños. Y lo recomendamos a partir de los 6 años.

Los pequeños lectores recomiendan

Gonzalo Rovira, alumno de 5º de primaria es quien nos ha presentado este libro: “Inés es una niña a la que le molesta mucho el ruido de los coches, los ladridos de los perros, los gritos de los niños, por eso siempre salía a la calle con unos auriculares. Inés había nacido en un pueblecito. Le gustaba ir al bosque a escuchar los pájaros, los grillos, las ranas y el río. Le gustaba cantar, hablar con su abuela y repetir trabalenguas con su padre. Como en el pueblo no había niños con los que jugar se inventó un amigo invisible. La aventura empieza cuando se encontró a un desconocido que resultó ser un duende. Era un sitio precioso, silencioso y con muchos animales. Los animales hacen sonidos, pero no ruido. Me ha gustado mucho este libro porque es una historia de fantasía. Me he sentido identificado con Inés porque a mí me gusta el silencio, sobre todo cuando leo en mi cuarto. Mi madre dice que es un libro “reflexivo”.

La autora

Begoña Ibarrola es de Bilbao. Psicóloga, escritora y terapeuta infantil, divulgadora y docente en temas como la educación emocional, la neuroeducación, las inteligencias múltiples o la musicoterapia. Desde su infancia le ha encantado leer y escribir. Ha sido de las primeras autoras españolas que ha trabajado las Emociones en el ámbito escolar y familiar.

Con sus palabras nos quieren mostrar la importancia de la Inteligencia Emocional: “Mi actividad como terapeuta me llevó a escribir relatos que ayudaran a los niños a conocerse mejor y a manejar sus emociones.” Desde entonces ha publicado más de doscientos cuentos.

También imparte formación a familias y maestros para que aprendan a educar las emociones de sus hijos o alumnos y transmitir unos valores que les ayuden a crecer seguros y felices. Son múltiples los cursos de formación Emocional que ha impartido por toda España. Es autora de los dos Programas de Desarrollo de la Inteligencia Emocional Sentir y Pensar (ediciones SM), Fundamentos de la Musicoterapia Ed. Morata, Cuentos para sentir editados por SM, Cuentos para sentir: educar las emociones (46 cuentos) y Cuentos para sentir: educar los sentimientos (40 cuentos) también en SM.

Entre sus obras Chusco un perro callejero y El oso gruñón han obtenidos el premio de Literatura Infantil JUUL, elegidos por 15.000 lectores de 6 a 8 años de las Ikastolas del País Vasco y Navarra.

El pasado 23 de noviembre participó en las V Jornadas sobre adolescencia de la UMA en Benalmádena. Su conferencia se centró en el bienestar emocional de la familia y en la importancia de gestionar las emociones, destacando que “siempre no podemos estar alegres y que la esclavitud actual de la sonrisa y la felicidad es una lacra social”.

Si eres padre sería bueno tener cerca los cuentos de Begoña Ibarrola. Y sí eres educador no te pierdas los libros que tiene en la Biblioteca Innovación Educativa: Aprendizaje Emocionante y Inteligencias Múltiples.