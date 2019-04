Un documental sobre el creador del afro-beat abre hoy el FCAT

Un documental sobre la vida del músico Fela Kuti, creador del afro-beat, dará este viernes el pistoletazo de salida a la 16 edición del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger (FCAT), que se desarrollará hasta el 4 de mayo.

El festival comienza así enfocando su nueva edición hacia la afrodescendencia latinoamericana, con la proyección del documental brasileño Meu amigo Fela (Mi amigo Fela), del director Joel Zito Araújo. La complejidad de la vida de Fela Kuti se desvela en este filme a través de los ojos y las conversaciones de su gran amigo y biógrafo oficial, el afrocubano Carlos Moore.

La actriz Rossy de Palma será la maestra de ceremonias de la gala de apertura, en un acto en el que será nombrada Embajadora de Honor del festival.

Por primera vez en la historia del FCAT su sección a concurso, Hipermetropía, será paritaria y contará con idéntico número de obras dirigidas por mujeres y por hombres, siete y siete. Entre las películas y documentales que participarán, provenientes de diez países africanos, se encuentran Weldi (Dear son), un drama tunecino de 2018 dirigida por Mohamed Ben Attia, seleccionado en la Quincena de los directores en el Festival de Cannes 2018; la road movie Renault 12, del marroquí Mohamed El Khatib; el drama Sofia de la marroquí Meryem Benm’Barek-Aloïsi, proyectada en lel Festival de Cannes 2018; la coproducción etíope-israelí Fig Tree, de Alamork Davidian; o el documental egipcio-libanés What Comes Around de Reem Saleh.

Por otro lado, la sección a competición dedicada al cortometraje En breve, proyectará 16 cortos entre obras de ficción y documental de once países del continente vecino. Una mirada por diferentes realidades en donde tienen protagonismo las historias de mujeres que luchan, las mujeres deportistas o las nuevas masculinidades. Una sección que se llena de feminismo con títulos como la marroquí ¡Alarga la zancada! (Brahim Fritah, 2018) sobre una velocista o la premiada Panzada, corto de animación sudafricano de Jeremy Collins con una niña nadadora como protagonista.

La presencia del fútbol femenino en África junto a historias que hablan del protagonismo que está adquiriendo la mujer en sus países de origen, los feminismos negros que se abordarán también desde la literatura, y la obra de la ilustradora marroquí Zainab Faisiki, cuyos dibujos inéditos se exponen en Sevilla hasta el 12 de abril y que después viajarán a Tarifa para exponerse durante el festival, confirman que la 16 edición del FCAT lleva nombre de mujer.

Historias afroamericanas

El FCAT 2019 también mirará a la diversidad fílmica del cine proveniente del continente americano. Sesiones desde el recuerdo-Historias afroamericanas propone una selección de películas que modelaron la historia del cine afroamericano y que abarcará desde los pioneros, que nacieron como reacción a los estereotipos racistas de Hollywood hasta la última película de Spike Lee, Infiltrado en el KKKlan (2018).

Comisariada por Keith Shiri, programador del London Film Festival, reunirá 14 títulos con el objetivo de rescatar la importancia del cine afroestadounidense realizado por directores negros, desde los racial films en la era del cine mudo, pasando por la época de la segregación racial, el movimiento Blaxsplotation, el cine de Gordon Parks o por autores contemporáneos como Lee, Julie Dash, Kasi Lemmons o Marlon Rigg.

La sección La tercera raíz acogerá a partir de esta edición la producción latinoamericana dirigida por afrodescendientes o con presencia de actores afro o con temática afro. El Festival, en el marco de la década de la afrodescendencia en América Latina y en el mundo declarada por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, consolida así una nueva línea de trabajo.