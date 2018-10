La bienal de Canela hace desde hoy a San Roque más flamenco

Llegó el día. Hoy arranca la II Bienal de flamenco Canela de San Roque. La del camino de la consolidación. La que quiere inscribir su nombre con seriedad, buena organización y solidez en la agenda de las citas flamencas bien hechas. Tres años se cumplieron el pasado agosto desde que se fuera de este mundo Alejandro Segovia Camacho, Canela de San Roque (San Roque, 1947-Algeciras, 2015). Y aún se recuerda su capacidad de emocionar con su cante, su jondura y el dominio de un arte al que este gitano sanroqueño consagró su vida como heredero de una tradición cultural que ahora está en manos de sus hijos.

La primera edición de este certamen resultó todo un éxito. Se celebró en 2016. La respetada y admirada referencia que Canela es para el flamenco provocó entonces una ola de calidez y respaldo que llevó en volandas a la organización, en la que unen sus fuerzas la familia del cantaor y el Ayuntamiento de San Roque. Aquella fue la bienal de Antonio Reyes, Rancapino y su hijo, el martinete de Juan Delgado con las campanas de Santa María Coronada de fondo... Ya está en el recuerdo de todos los aficionados.

Toca vivir el presente. Catorce actividades repartidas por los cuatro fines de semana de octubre componen una programación rica y variada. La bienal abre con un plato muy fuerte. Esta tarde-noche, desde las 21:00, estará en el salón de actos del palacio de Los Gobernadores el cantaor Perico El Pañero (Algeciras, 1974). Hoy por hoy es uno de los primeros espadas del cante gitano-andaluz que veneró y desplegó el propio Canela. Pedro Lérida López, que es su nombre no artístico, viene de cantar el viernes 28 de septiembre en la peña Torres de Macarena de la capital de Andalucía. Y cuando haya finalizado en San Roque recorrerá los kilómetros que separan el Campo de Gibraltar de la localidad sevillana de La Algaba. Allí le espera otro recital en el que compartirá tablas con su hermano José El Pañero y una figura de la talla de Tomasa Guerrero, La Macanita. Esto no es más que el síntoma de la demanda de este gitano algecireño que hay actualmente en el orbe flamenco. Casi no tiene fechas libres.

A Perico lo va a presentar alguien que lo conoce desde que era un niño, el presidente honorario de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, José Vargas. Un introductor de lujo que no hace ni una semana dio a conocer públicamente su autobiografía en el centro documental José Luis Cano.

Perico es un cantaor puro. Mezcla con mucha calidad la jondura y la fiesta. Su baile, como otras veces ha quedado escrito aquí, está en peligro de extinción.

Y pintura

Una hora antes del recital de Perico El Pañero, a las 20:00 horas, se inaugura en la galería de arte Ortega Bru, también en Los Gobernadores, la muestra pictórica Retratos fundamentales, del artista Juan Torres. Las principales figuras históricas del flamenco aparecen en esta exposición. Están todos: Paco de Lucía, Chano Lobato, la Niña de los Peines, Tomás Pavón... Precisamente el retrato dedicado a Canela de San Roque es el motivo que puede verse en el cartel de este año. Mañana viernes hay un recital de Antonio Ortega y Manuel Fernández, El Peroles, a las 21:00 igualmente en Los Gobernadores. El flamencólogo malagueño Ramón Soler los precederá con sus palabras en el que será, además, un acto oficial de hermanamiento entre la bienal sanroqueña y el Festival Antonio Mairena.

La actividad -ésta sí incluida en el abono mientras las mencionadas anteriormente son de acceso libre- se traslada el sábado a las 21:00 a las tablas del teatro municipal Juan Luis Galiardo. Recital por todo lo alto con José de la Tomasa, José Gálvez, Pedro El Granaíno, Antonio de Patrocinio y El Rubio de Pruna. La presentación correrá a cargo de Enrique Morales, presidente de la Peña Flamenca Cultural Linense.