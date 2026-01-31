'Baumgartner': una despedida sencilla del gran Paul Auster

Detalle de la portada de 'Baumgartner: Vivir con miedo a perder es negarse a vivir'

Han sido seis años esperando una nueva novela de Paul Auster, y tras su muerte tenemos aquí su testamento literario. Baumgartner: Vivir con miedo a perder es negarse a vivir es una frase muy deportiva que nos vale para cualquier parámetro de la subsistencia diaria.

El protagonista de la última y póstuma novela de Paul Auster es Seymour Baumgartner, un señor de 71 años que vive solo, ya que quedó viudo hace nueve años. Fue profesor de Filosofía en la Universidad y escritor. En la actualidad, su gran reto vital es enfrentarse a la vejez, en la que un día normal puede convertirse en una aventura llena de pequeñas dificultades que se complican a una edad madura.

El relato se inicia con uno de esos días en los que pequeños accidentes domésticos crean verdaderos quebraderos de cabeza al protagonista. La visita del revisor de la luz es caótica. Todo ello le reafirma que en la vida no se puede ser vacilante: las dudas y las indecisiones solo acarrean nuevos problemas; debemos ser firmes y estimular nuestra capacidad de tomar decisiones con confianza.

Sy, diminutivo con el que llaman a Baumgartner, comprende que en la jubilación su mayor actividad debe ser la reflexión. Estos pensamientos son el pilar de la novela: su infancia, su hermana, sus padres emigrantes; su viaje a Ucrania, país donde están sus raíces, donde vivían sus abuelos; sus años de enseñanza y, sobre todo, su matrimonio con Anna, su mujer, con la que vivió durante cuarenta maravillosos años.

No fueron únicamente años de convivencia, sino el gran amor de su vida, que lo llenó en plenitud. Eran un gran matrimonio que nunca logró tener hijos. Anna continúa estando a su lado, no físicamente, no le acompañaba en carne y huesos, pero él nota su presencia, habla con ella, le pide opiniones: "Así de poderosa es la memoria otorgada a un hombre que ha oído la voz de su mujer muerta hablándole a través de la línea desconectada de un teléfono difunto".

Podríamos pensar que la novela es el conjunto de recuerdos nostálgicos de un anciano que echa de menos lo que ya no tiene, lo que ha perdido, enroscándose en la tristeza o envolviéndose en una mullida manta de soledad para esperar el final, pero esto no ocurre. Su lectura es positivista, es una guía de resiliencia ante adversidades pequeñas o graves, es una ducha que refresca esos 71 años para espabilarlo y decirle: vive el día de hoy.

La vejez llega con la jubilación, pero con 71 años desea dedicar todo su tiempo a la escritura: escribir es vivir. La merma física llega junto con la merma psíquica e intelectual, pero la escritura puede y debe ser una gimnasia mental.

Ficha literaria Ficha literaria: 'Baumgartner', de Paul Auster Traducido por Benito Gómez Ibáñez Editorial: Seix Barral. Grupo Planeta. Barcelona Tapa blanda con solapa, tamaño 23 x 13 cm, con 264 páginas.

Baumgartner es una novela de ficción escrita en tercera persona, pero, sin ser autobiográfica, seguro que se basa en la propia experiencia personal de Auster. Es un relato sobrio y a la vez sencillo, lleno de emociones y sentimientos, muy bien construido y que conecta con facilidad con el lector. La Esperanza siempre existe, incluso en la vejez, y con ella pueden venir las segundas oportunidades; entre ellas aparece Judith, ¿es un nuevo amor o solo compañía?

Baumgartner ha publicado nueve libros y multitud de relatos breves, en los que el autor, las tramas y los personajes se entrelazan, se dan vida unos a otros, se rompen las fronteras, y existen momentos en los que no sabemos quién lleva el timón: ¿autor o personaje? ¿Habla el personaje o es el autor quien lo usa para decir lo que piensa?: "¿Quién puede afirmar que no hay algo de verdad en eso? No una verdad científica, quizá, no una verdad verificable, sino una verdad emocional, que a la larga es lo único que cuenta: lo que nuestro hombre siente y cómo lo siente en relación con esos acontecimientos".

Baumgartner, un excéntrico, pero a la vez tierno profesor universitario, culto, con buena situación económica y social, viudo. Sin embargo, debe replantearse su vida. El amor, los recuerdos y el duelo que perdura deben dar paso al presente y al futuro que aún existe. Tiene 71 años, ha experimentado momentos muy buenos, pero aún tiene que disfrutar de los días que le quedan por vivir y, sobre todo, escribir. La Esperanza debe perdurar y alimentar sus sueños.

Recomendado para adolescentes y adultos.

Tiempo de lectura: 5 horas y 45 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan:

Beatriz Marull Caparrós, estudiante de 2º de la Escuela Superior de Ingeniería:

"Mi llegada a la Universidad el año pasado fue horrible. Matemáticas es mi asignatura favorita, pero en la Universidad no lo tuve fácil. Los Sistemas Digitales del primer semestre, bien; pero los Fundamentos Físicos y Electrónicos de la Informática, del segundo semestre, se me atragantaron. Mi reto era aprobarlas todas, aunque fuera con un suficiente, para que el pago de la matrícula bajase, y lo conseguí con la ayuda de mi abuelo y del Club de lectura"-

"Estudiar no es estar todo el día 'estudiando', sino que necesitas tiempo libre para pensar, descansar y desconectar, y yo lo hago paseando por Cádiz, charlando con los compañeros y, sobre todo, con la lectura. Cuando nombraron el último libro de Paul Auster me acordé inmediatamente de que mi abuelo los tiene todos; lo llamé y le pregunté. Él me contestó que leer 'Baumgartner' era empezar la casa por el tejado, pero, aunque parezca contradictorio, es la mejor forma de acercarme a ese gran autor. Tengo veinte años y veo con lejanía esos 71, pero creo que es un libro positivo: tenemos que vivir el presente sin olvidarnos del pasado. Somos consecuencia de lo vivido y, a la vez, nuestro presente tiene que construir el futuro. Tengo la completa seguridad de que no será el último libro que lea de Auster y que será mi descanso entre Análisis de Algoritmos y Estructura de Datos."

Actividades con su lectura

Como siempre, las realizamos en tres momentos.

• Antes de empezar a leer: título e ilustración de portada. Baumgartner es un señor de 71 años que ha sido profesor de Filosofía en la Universidad. ¿Cómo crees que es su vida en la actualidad? ¿Qué nos puede contar esta novela?

• Durante la lectura: ¿Es un libro del pasado? ¿A los 71 años ya no existe futuro?

• Finalizado el libro: ¿Cómo te plantearías tu vida a los 71 años? ¿Es la escritura una terapia, una necesidad o una pérdida de tiempo?

• Entre los universitarios del Club de lectura tenemos repartidas varias obras de Paul Auster, incluso el ensayo "Why Write?", que aún no está traducido al castellano.

Autoría: Paul Auster (Nueva Jersey, 1947 – Nueva York, 2024). Escritor, traductor, guionista y director de cine estadounidense. Licenciado en Literatura Inglesa y Comparada por la Universidad de Columbia. Vivió cuatro años en Francia (1971-1974), donde ejerció los oficios más diversos, realizó traducciones de Mallarmé, Sartre y Simenon, entre otros, y escribió poesía y obras teatrales de un acto. A su vuelta a los Estados Unidos, en Nueva York, se dedicó a la traducción y comenzó a publicar críticas, poesías y ensayos.

Su primera obra conocida por el gran público, de carácter biográfico, fue "La invención de la soledad" (1982), y el éxito llegó con "Trilogía de Nueva York" (1985-1986), formada por tres cuentos: La ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Su siguiente novela fue "El país de las últimas cosas" (1987), "El palacio de la luna" (1989) y "La música del azar" (1990).

Auster fue un defensor de las libertades y se negó a visitar países "que no tienen leyes democráticas". Rechazó invitaciones a China y Turquía.

Premios recibidos:

• Premio Morton Dauwen Zabel 1990 (Academia Estadounidense de las Artes y las Letras)

• Premio Médicis 1993 (Francia) a la mejor novela de un autor extranjero por "Leviatán"

• Independent Spirit Award 1995 al mejor guion original por "Smoke"

• Premio Literario Arzobispo Juan de San Clemente 2000 por "Tombuctú"

• "Caballero de la Orden de las Artes y las Letras" de Francia

• Premio del Gremio de Libreros de Madrid 2003 por "El libro de las ilusiones"

• Premio Qué Leer 2005 por "La noche del oráculo"

• Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006

• Premio Leteo 2009 de la Ciudad de León

• Doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de General San Martín

• Doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid