'La Araña enamorada', para quedar atrapado en una fábula de amores imposibles

¿Te gustan las arañas? Siempre me ha fascinado estos pequeños seres, no sé por qué se les tiene tanto miedo. ¿Miedo? Más bien tendríamos que decir pánico. La aracnofobia es el miedo o ansiedad hacia las arañas, a todas ellas. Pero eso no es racional, las arañas las tenemos de todos los tipos, tamaños y condición, es como si se les tuviese miedo a todos los mamíferos, sin diferenciar una pequeña ardilla de un peligroso felino.

Pero en el mundo arácnido las tenemos trabajadoras y hacendosas, viajeras, maestras que nos muestran nuestro cuerpo, poetisas, y por supuesto, arañas enamoradas.

La araña hacendosa, texto e ilustraciones de Eric Carle. Editorial Beascoa, tapas duras, tamaño 13 x 18 cm, con 26 páginas. Libro para escuchar y leer, y con ilustraciones para observar y sentir. Arrastrada por el viento, una araña muy trabajadora acaba en un poste de madera. Allí decide empezar a tejer su telaraña. Uno a uno, todos los animales de la granja pasan a su lado y quieren hablar con ella. En esta sociedad que vivimos, donde se quiere tener el resultado de forma inmediata, este libro nos señala que debemos trabajar desde muy temprana edad la responsabilidad; la organización es un trabajo paciente y bien hecho para tener un buen resultado en el futuro y no de forma rápida. Recomendado a partir de los 2 años.

Tiempo de lectura: 20 minutos.

Los fabulosos viajes de la araña Juliana, de David Eloy Rodríguez Ramajo y José María Gómez Valero; música y actividades de Martín Fernández Olmedo; actividades didácticas diseñadas por la musicóloga Lorena Lara Huertas; partituras compuestas por Martín Fernández Olmedo; e ilustraciones de Patricio Hidalgo. Editorial Libros de la herida y la palabra itinerante. Tapas duras, tamaño 19 x 23, con 44 páginas. Juliana tiene seis patas en lugar de ocho como el resto de las arañas. Siempre le pasan cosas interesantes. Es una historia muy divertida escrita en versos que nos cuenta sus fabulosos viajes. Juliana escribe a su prima Rita desde cada lugar que visita, narrándole sus peripecias y todo lo que ha aprendido de los diferentes lugares y culturas. Recomendado a partir de los 5 años.

Tiempo de lectura: 40 minutos.

La araña y yo, de Fran Alonso con ilustraciones de Manuel G. Vicente. Editorial Kalandraka Ediciones Andalucía, tapas duras, tamaño 22 x 22 cm, con 48 páginas.

“Una araña gorda y fea... saltó desde el cielo para aterrizar en mi cuerpo...”

El autor utiliza a una pequeña araña para realizar un recorrido por el cuerpo humano y con comparaciones con frutas nos da una clase de anatomía. Es un bello relato poético para todas las edades, con metáforas literarias y visuales. Álbum ilustrado para todas las edades.

Tiempo de lectura: 30 minutos.

Y para terminar, enredados con buenos cuentos que nos atrapan con sus palabras, tenemos La araña enamorada. En un primer momento, el protagonista de esta historia es Gabriel, pintor, que está buscando inspiración para su próxima obra. Por ello él siempre está atento a todo lo que ocurre a su alrededor. Pasea por los parques y plazas, contempla a los gatos vagabundos, a los perros con collar, a los niños bajando por los toboganes o merendando bocadillos de membrillo y chocolate. En sus salidas siempre encuentra interesantes ideas para llevarlas a sus lienzos. Y de esta forma, con historias y colores, ilumina sus creaciones como cuentos.

Pero esta mañana, nada más asomarse a su balcón, Gabriel la vio. En el muro estaba una araña, negra y brillante, que tejía una inmensa red, y también sintió las alas de una golondrina revoloteando y acercándose hasta el muro donde la araña tejía y tejía.

“Se la comerá”, pensó.

Sin embargo, Gabriel pudo ver cómo aquella extraña pareja se contemplaba y mantenía una conversación imposible para sus oídos humanos.

¿Imposible? Para la escritura no hay nada imposible, y con la maestría de Blanca Álvarez nos sumerge en una bella fábula de amores imposibles.

Los pequeños lectores recomiendan:

María Segovia Salas, alumna de 4º de primaria:

“Me gusta leer, y he disfrutado mucho con este libro. La historia es muy bonita. Lo que más me gusta es la palabra que tejía la araña ‘Golondrina’ y con el dibujo ha quedado muy bonita. ¿Una araña se puede enamorar de una golondrina? Para averiguarlo tendrás que leer este libro. Es un libro infantil para niños de 5 años para arriba, les encantará a todos. Las imágenes de Juan Berrio son muy bonitas. La autora, Blanca Álvarez. La parte más emocionante es cuando la golondrina se queda pico abierto porque la araña le tejió su nombre supergrande”.

La araña enamorada, de Blanca Álvarez, ilustraciones de Juan Berrio. Editorial SM. Tapa blanda, tamaño 21 x 14, con 64 páginas. La autora pretende realizar con este libro un homenaje al cuadro Hirondelle Amour de Joan Miró. Hirondelle Amour se pintó entre 1933 y 1937; con colores vivos el autor va dando formas con las que desea mostrarnos los orígenes tanto del pensamiento humano como del universo, donde se subraya la palabra amor “Amour”, sentimiento del que nace todo y que lo puede todo. Recomendado a partir de los 7 años.

Tiempo de lectura: 45 minutos.

Actividades con su lectura:

Como siempre, las realizamos en tres momentos:

Antes de empezar a leer: Título e ilustración de portada. ¿Qué te parece la portada? ¿Te gustan las arañas? ¿Estos seres vivos pueden tener nuestras mismas emociones? ¿Se pueden enamorar?

Título e ilustración de portada. ¿Qué te parece la portada? ¿Te gustan las arañas? ¿Estos seres vivos pueden tener nuestras mismas emociones? ¿Se pueden enamorar? Durante la lectura: ¿Recuerdas en qué te inspiraste en tu última redacción? ¿Era algo que habías vivido? ¿O lo creaste desde tu imaginación?

¿Recuerdas en qué te inspiraste en tu última redacción? ¿Era algo que habías vivido? ¿O lo creaste desde tu imaginación? Finalizado el libro: La autora nos indica que esta historia parte como un homenaje a una gran obra de arte: Hirondelle Amour, un óleo sobre celotex de 122 x 91 cm. Como actividad final, nos convertiremos en creadores, inspirándonos en una obra de arte para escribir nuestro propio cuento.

Autoría:

Blanca Álvarez González, Cartavio, Asturias. Periodista, escritora y poetisa. Estudió Derecho y Filología Románica en la Universidad de Oviedo. Comenzó su carrera literaria con obras para adultos como La agonía de los deseos, Las niñas no hacen ruido cuando mueren o Sarajevo-Berlín, billete de ida. Posteriormente se volcó en la literatura infantil y juvenil. Con Milú, un perro en desgracia fue incluida en el catálogo White Ravens. Ganadora del XIII Premio de Literatura Infantil Ala Delta con Caracoles, pendientes y mariposas y del Premio de la Crítica de Asturias por El puente de los cerezos en 2003, su obra fue reconocida también en Venezuela como mejor libro en castellano. Ha publicado más de ochenta títulos.

Juan Berrio Martín Retortillo, Valladolid. Ilustrador, autor de cómic y novelas gráficas, con una amplia trayectoria de más de veinticinco años en medios de comunicación, publicidad y editoriales. Ganador del V Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Sinsentido por Miércoles. Una novela gráfica. Su obra Patio de luces obtuvo el Premio Ciudad de Málaga y forma parte de la colección Sopa de Libros de Anaya.