El algecireño Ángel Gómez dirigirá en Hollywood la película de ‘Behind’

El cineasta algecireño Ángel Gómez Hernández dará el salto a Hollywood para dirigir la adaptación de su aclamado corto de terror Behind como largometraje. Lo hará bajo el paraguas del estudio Lionsgate y con el respaldo de Sam Raimi, director, entre otros, de la trilogía de Spiderman protagonizada por Tobey Maguire y productor de una gran variedad de películas y series. La intención es que la película de Behind comience a rodarse en Los Angeles antes de que termine este año.

Ángel Gómez afirma que será “un sueño” poder trabajar en Hollywood, sobre todo con un cineasta tan reconocido como San Raimi. “Es uno de mis cineastas favoritos. Ahora mismo mientras hablo contigo tengo aquí un póster de El ejército de las tinieblas –película que Raimi dirigió en 1992–, que tengo colgado en mi cuarto desde hace más de cuatro años. Ha sido una alegría enorme desde el momento que él entró en el proyecto. Me lo comunicó directamente a través de Skype y no me lo podía creer. Creía que no estaba entendiendo bien en inglés que Sam Raimi me estaba diciendo que iba a entrar como productor. Le pregunté para corroborar si era cierto lo que me había dicho porque no me lo creía. Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Fue en marzo del año pasado e imagínate el tiempo que llevo queriendo gritar todo esto pero no podía hasta que no lo hiciera oficial la productora”, señaló a Europa Sur después de que la revista The Hollywood Reporter avanzara la noticia el pasado jueves.

El director explicó que la película de Behind comenzó a fraguarse hace un año en medio. “Recibí la llamada de un productor y manager de Los Angeles, Scott Glassgold, que vio el corto en un festival de manera casual y me dijo que estaba interesado en intentar levantar la película en Estados Unidos. Se hizo una cesión de derechos del corto para que él lo moviera y este es el resultado”.

Una vez que se ha hecho público el proyecto, el próximo paso será escoger a los actores. “Todavía estamos debatiéndolo. Es pronto y estamos viendo opciones. Tengo mis preferencias pero es un gran estudio americano y hay muchos condicionantes de marketing. Tengo claras mis preferencias y estoy seguro que algo se podrá conseguir”.

El paso definitivo para la puesta en marcha del filme tuvo lugar el pasado octubre, cuando Ángel Gómez estuvo en Los Angeles. “Cerramos con Lionsgate todo el equipo, con Scott Glassgold que participa con la productora Ground Control, y Sam Raimi, que lo hace con Ghost House Pictures. Zak Olkewicz será el guionista y un servidor, el director”, señaló el cineasta algecireño.

Ángel Gómez señala que a pesar de este gran proyecto pretende seguir afincado en Madrid, donde está afincado y donde codirige la escuela de cine Estudio V. “Tengo ofertas para irme a Los Angeles por parte de los estudios, pero no creo que lo lleve a cabo. Me gustaría ir yendo y viniendo porque tengo mi gente aquí, tengo mis personas allegadas, mis seres queridos y mi propia empresa, Estudio V, que es una escuela que codirijo y a la vez es una productora con la que estamos levantando un proyecto en España que se va a rodar el junio. Va a ser un proyecto más pequeño, con 3 millones de euros, con un estudio internacional importante y del que se sabrá más la semana que viene. En la escuela soy uno de los profesores en un proyecto que me apasiona y que me llena de vida convivir con mis alumnos y formarlos. Todo eso va a tener que pasar a un segundo plano pero no me gustaría alejarme demasiado porque también juega un papel muy emocional”, afirma.

Behind cuenta la historia de Arianne (interpretada por Macarena Gómez), una madre obsesionada con la idea de que su bebé caiga en manos de su exmarido. Durante un cumpleaños infantil conoce a Leonor, una misteriosa anciana que le dice estar viendo a un hombre de aspecto terrorífico pegado a su espalda. Al volver a casa junto a su bebé, la sugestión y los temores contra los que lucha sin descanso le harán vivir una noche de auténtica pesadilla.