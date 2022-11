'Un par de ojos nuevos'. Para aprender a acoger y a enfrentarnos a los cambios importantes de nuestra vida

Hoy traemos un libro para los más pequeños, pero con su lectura nos hace pensar a toda la comunidad. Un par de ojos nuevos es el primer libro de la nueva colección “libros para rumiar” y como el título nos insinúa son lecturas para hacernos pensar, razonar. Como la Lomloe nos diría: "es un libro competencial para trabajarlo de forma interdisciplinar".

Vinayaki, una elefanta azul, es acogida en su casa por Gordon, un oso mayor que lo que más le gusta es estar en zapatillas por su casa y leer sentado en su cómodo sillón.

Vinayaki está muy nerviosa, porque tiene sus ojos estropeados, con muchos hilos sueltos y mañana le van a cambiar sus ojos. Gordon, que es un magnífico anfitrión le ha preparado una tarta, su olor es tan suculento, que, aunque Vinayaki no deja de llorar por el miedo que le tiene a la operación, entre bocado y bocado se va relajando. A la vez que las lágrimas van saliendo de sus ojos, las preguntas empiezan a llenarle su cabeza, ¿Los ojos serán míos o seguirán siendo de otro? ¿Veré de otra forma? ¿Y si veo de otra forma? ¿Cambiará tu forma de pensar? ¿Y si cambio la forma de pensar actuaré de otra forma? ¿Seguiré siendo yo?...

Gordon y su pastel la van tranquilizando y le comenta que pronto llegarán otros amigos que también tuvieron problemas y lo han resuelto. Los nuevos personajes son Harriet, Pierre y Nena Gol. Ellos usando el baile y el cante para hacer olvidar los problemas.

Estamos antes un libro que tiene múltiples formas de uso. En un primer momento puede ser de forma tradicional, como una lectura infantil. También podemos plantearlo como un teatro de títeres y buscar entre nuestros muñecos algunos similares a los personajes de Un par de ojos nuevos. En chavales más mayores, de 3º a 6º, podemos transformarlo en un libreto y representarlo, tiene una buena estructura teatral.

Pertenece a la editorial Wonder Ponder, de la que anteriormente presentamos ¿Hay alguien ahí?

En este otoño nos vuelve a dar materiales para iniciar en el pensamiento a los más pequeños. Esta narración nos plantea la diferencia del yo personal, con el yo general, el yo que creemos imprescindible para dar paso al otro y llegar al nosotros.

Con su lectura también se trabaja la integración, la acogida, el enriquecimiento de la sociedad al estar formada por seres distintos, los sentimientos, su expresión y control. La identidad y el cambio continua en el que vivimos….

Los pequeños lectores recomiendan: María Heredia Santiago, alumna de 4º de primaria, y su hermano Juan, alumno de 5º son quienes nos han presentado este libro: "Un par de ojos nuevos me lo leí del tirón y se lo conté a mi hermano Juan. Cuando él se lo terminó me dijo que a la elefanta le pasaba igual que a nuestro abuelo cuando lo iban a operar de los ojos. Todos le decían que no pasaba nada, pero él no volvió a cantar hasta que no le quitaron el parche del ojo. ¡Es verdad, tenía miedo!, pero hasta que no me lo ha dicho mi hermano Juan, no me había dado cuenta. Juan dice que cada uno de los personajes pertenece a una raza, a un continente distinto y que como en el libro, todos debemos acogernos, llevarnos bien. Mi hermano es el más listo de la clase, aunque a él no le gusta que se lo digan. Después me ha leído el cuento él y ahora parece otro, mucho más bonito”.

Un par de ojos nuevos está creado, escrito e ilustrado, a tres pares de ojos y de manos, y con tres cerebros muy enlazados, por Ellen, Javier y Manuel.

Ellen Duthie (Cádiz), es escritora, traductora e investigadora en literatura infantil y filosofía para niños. Estudió Filosofía en la Universidad de Edimburgo. Es fundadora de la editorial Wonder Ponder.

Javier Sáez Castán (Huesca), ilustrador y escritor. Estudió Bellas Artes, especialidad de Dibujo para la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ilustración.

Manuel Marsol (Madrid), ilustrador y escritor. Ha recibido el Premio Internacional de Ilustración de la Feria del libro infantil de Bolonia-Fundación SM.