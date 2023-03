'Prodigioso Repelús'. Los libros sirven para muchas cosas, incluso te puedes alimentar de ellos

Esta página de pequeña literatura, La Estantería, empezó su andadura el 6 de marzo del 2021 con Patio de luces, Premio Ciudad de Málaga, y hoy estamos con Prodigioso Repelús el último premio Ciudad de Málaga. En estos dos años y 177 recomendaciones han cambiado algunas cosas. Ahora son más los libros que me trae y recomienda mi alumnado que los que yo les propongo. Es muy gratificante cuando un pequeño me dice que “él también quiere pertenecer al club de lectura” y no son solo chavales únicamente de mi colegio, sino de otros centros e institutos. Con este simple hecho pienso que ha valido la pena.

Pasamos a la recomendación de esta semana: Prodigioso Repelús. Repelús es un monstruo bueno y pacífico. Es el ser del bosque que tiene el corazón más grande, es del tamaño de una gran olla exprés. Pero sin embargo no tiene ningún amigo y mira que lo intenta. Organiza fiestas de pijamas, meriendas, cumpleaños, quedadas para ver en la televisión la liga de fútbol monstruosa, pero todos les dan excusas y al final se queda plantado con todas las palomitas quemadas.

¿Por qué le ocurre esto a Repelús? Es muy educado y un magnífico anfitrión con todos sus invitados pero es que ya no va a visitarlo ni su familia. La causa de esta situación es su aliento.

Nadie sabe cuál es el problema de ese aliento tan insoportable. Él tiene una dieta muy normalita, como la de cualquier monstruo del bosque: condimenta las ensaladas con cagarrutas de cabra; con buenas raciones de “delicias del campo” que es el delicioso estiércol; incluso ha aprendido a prepararse el plato ganador del Monstruchef que es puré de ranas con grillos salteados con moco sobre base de patata podrida. También le sale muy bien el helado de alcachofa con ajos y pulgas y el pastel de parásitos caramelizado.

A Repelús no le daba miedo nada, es un monstruo muy valiente. Bueno, en realidad sí le daban miedo los humanos. Cuando era un monstruo pequeño su madre siempre le indicaba: “Si no te portas bien, vendrá un humano y te llevará con él”

Los humanos son unos seres horrorosos, casi sin pelos, con la piel pálida, casi blanca y con ojos pequeños y tristes. Pero Repelús, tras probar un libro, tiene la necesidad de buscar más libros y el único lugar donde puede encontrarlos es en las viviendas de los horribles humanos.

No penséis que en este libro solo tenemos a Repelús, con él viven muchos monstruos y algunos humanos.

Fer es un niño humano que tiene la abuela más tozuda del mundo. Su nombre es Agus y es una gran aficionada al punto. Ella le ha hecho jerséis y bufandas de todos los colores a su nieto. En una salida al bosque del nieto y de la abuela en busca de moras para hacer pasteles, Fer se olvida de su libro Cuentos de Esquimales y… si quieres saber más, ponte a leer, que te divertirás con Prodigioso Repelús, Fer, Sita y todos los niños del pueblo.

Los pequeños lectores recomiendan: Hugo Huertas Panés, alumno de 5º, es quien nos ha recomendado esta lectura: “Son muchas cosas las que me gustan de este libro, como la horda de niños y sus padres, que son unos divertidos personajes secundarios. Los personajes principales son Fer, Sita y Prodigioso Repelús. Repelús es un monstruo, pero no hay que tenerle miedo, porque es muy amigable, lo único es que tiene un problema con sus eructos, huelen tan mal que hasta los pájaros se mueren, los paracaidistas se desmayan y las flores se marchitan. Es un libro de risa y también de misterios porque los libros empiezan a desaparecer del pueblo, de las casas de los niños, pero son solo los libros bonitos, los cuentos que nos gustan a los niños. A Prodigioso Repelús también le dan miedo muchas cosas distintas, sobre todo los niños. Me ha gustado mucho este libro y os lo recomiendo".

Con Prodigioso Repelús, además de divertirnos, vemos el valor de los libros, de las primeras lecturas que los adultos deben realizar a los pequeños, pero a la vez es un material educativo para introducirnos en el respeto a los demás por muy diferentes que seamos. El aceptarse a uno mismo, como hace Repelús e intentar buscar soluciones para sus problemas. La autoestima y aceptación para el desarrollo personal de los niños.

Juana Cortés Amunarriz (Hondarribia), es licenciada en Filosofía. Ha publicado los libros de relatos Queridos niños Premio Ciudad Alcalá de Narrativa y Las batallas silenciosas. Entre sus novelas destacamos Las sombras Premio Tiflos. En literatura infantil y juvenil ha publicado Esmeralda y yo que también fue Premio Ciudad de Málaga, Corazón, mano, corazón Premio Avelino Hernández, Maimón, Ojos azules y la serie Superpaco.

El ilustrador Nico Naranjo (Madrid) es graduado en Bellas Artes. Ha publicado cómics en las editoriales Dibbuks y Ankama y libros en colecciones como El Barco de Vapor de la Editorial SM. Su afición por la ilustración la compagina con la docencia.