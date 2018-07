Paco Montalvo trae a Algeciras el 'Alma del violín flamenco'

Dentro de su Gira 2018 y después de visitar ciudades como Valencia o Madrid y países como EEUU, Mozambique o Japón, Paco Montalvo actúa esta noche, a partir de las 22:15, en el Parque María Cristina de Algeciras, dentro del V Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Creador de un estilo innovador, Montalvo ofrece una visión inédita del comportamiento del violín como voz principal del flamenco.

Tras actuar en más de 20 países, de mostrar su arte en conciertos ante 15.000 espectadores en Francia,o 12.000 espectadores en México, su Gira 2018 le trae a la muestra dedicada al maestro de la guitarra donde ofrecerá su espectáculo "Alma del violín flamenco". Para el músico estar en Algeciras es algo muy especial, y afirma que "es uno de los conciertos que más ganas tenía de ofrecer dentro de esta gira porque estar en la tierra de Paco es algo que no ocurre todos los días". Y no es para menos ya que "si tengo alma flamenca es gracias a él y a su música. Desde que soy pequeño estoy oyéndolo en casa, gracias a mi abuela y a mis padres, y es por ello que decidí aplicar mis conocimientos al flamenco para poder realizar una obra única". Añade el violinista que "tener en entre el público a la familia de Paco es un "aliciente especial" y adelanta que "en el repertorio no faltarán algunos de los éxitos del maestros".

El violinista más joven en tocar en el Carnegie Hall de Nueva York de este siglo y considerado por la crítica especializada como un artista "que roza la genialidad" y "uno de los cuatro mejores violinistas del mundo", se ha convertido además en el músico flamenco con más seguidores en redes sociales a nivel mundial. "Me parece apasionante que en cualquier rincón del mundo haya una persona que siga mi música a través de un vídeo. Creo que tenemos la suerte de contar con estas plataformas digitales para poder dar a conocer lo que hacemos cotidianamente con nuestra música, es el gran altavoz con el que contamos para crecer artísticamente", dice Paco. En su espectáculo el violín acapara todo el protagonismo aunque contará con la colaboración del baile de la cordobesa Marta Guillén, así como con elementos de percusión, palmas, o el bajo eléctrico.

En su nuevo espectáculo revoluciona el panorama flamenco al dotar de voz propia al violín, rodeado de todo el arte de su cuadro flamenco y versionando obras de Paco de Lucía, Albéniz, Falla, Granados, junto a la particular visión que hace Montalvo de temas como My Way, Yesterday o Corazón Partío. En este aspecto reconoce que "en España hemos tenido a unos compositores envidiables con unas obras de un nivel extraordinario, por eso hay temas que interpretaré esta noche que son más que conocidos por todos. Creo que cuando una canción pasa a ser propiedad de la cultura en general, del pueblo, es el mejor de los indicadores de la grandeza de un músico".

Paco reconoce estar en un "gran momento" de su carrera ya que "no paro de trabajar, recorro el mundo entero con lo que me gusta, con lo que me hace feliz, disfruto de cada actuación y, entre mis planes no está descansar a pesar de llevar años sin parar, porque entiendo que estoy en un proceso creativo importante, pues ya quiero preparar mi tercer disco con un repertorio totalmente nuevo. En pocos meses saldrá el segundo trabajo que ya está preparado con grandes éxitos de este tiempo, y algunas novedades"

Las entradas para el recital de esta noche pueden adquirirse en www.emelleventos.com, Discos Grammy o en taquilla durante el día de hoy.