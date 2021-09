'El detective Gatlock: la desaparición de los ratones'. La curiosidad hace más inteligente al gato y al niño

Gatlock es un gato mimoso, con unos ojos dulces e irresistibles. Como todos los gatos es curioso y muy valiente, no le da miedo nada, bueno casi nada, porque no soporta la oscuridad. Gatlock no quiere que nadie se entere de su miedo a la oscuridad porque él tiene su orgullo gatuno.

Doña Marcela es su dueña, es perfecta, una anciana de piel arrugada como una pasa, espalda arqueada como una tortuga y su olor a lavanda que la envuelve de día y de noche.

Gatlock tiene muchas amistades, la más íntima es Magalí, una pequeña ratoncita que le encanta el queso y ver la televisión acurrucada junto a Gatlock. A ambos les agrada estar en casa, pero también las salidas por el barrio. Tienen una pandilla de colegas en el barrio: Wawa el chihuahua, protestón como todos los chihuahuas, y repartidor de babas para todos los que se acercan; Chupachups el conejo, siempre con su zanahoria en la boca; el gato Mallow, el más elegante del barrio ya que ha ganados múltiples premios de belleza gatuna, alardea de sus 23 medallas; Cacahuete el loro, que tiene un problema con sus intestinos que son algo caprichosos.

La ratoncita Magalí ha desaparecido. Los días pasan y no la encuentran. Cada noche son menos los ratones que corretean por las calles. ¿Quién puede encontrar a Magalí? ¿Dónde están todos los ratones que están desapareciendo? ¿Quién puede resolver estos misterios? Pues el Detective Gatlock, que como todos los gatos tienen varias vidas.

Es una historia dirigida a los primeros lectores, a partir de 6 años, pero los seguidores de Lacombe no podrán resistirse de hacerse con ella y disfrutar de sus ilustraciones. El libro es una aventura de misterios, intriga y humor para trabajar con los lectores la colaboración, la amistad y el trabajo en común.Esta primera historia del detective gatuno transcurre en París, el año 1975, y desde la portada del libro está presente en una atractiva ilustración de Benjamín Lacombe.

Sébastien Perez, Beauvais (Francia). Desde su infancia tiene una gran pasión por la escritura. Sus historias mezclan fantasía y realidad histórica. El eje principal de sus narraciones es la tolerancia, el respeto de las culturas y del medio ambiente. De sus últimas obras destaco: “Hijo de dragones” y “El herbario de las hadas”.

Benjamin Lacombe, Parisino, cursó estudios en la Escuela Nacional de Artes Decorativas en París y a la vez trabajó en publicidad y animación. Editó su primer cómic con 19 años. Su última publicación ha sido Espíritus y criaturas de Japón.

Ficha Literaria: El detective Gatlock: la desaparición de los ratones. Autor: Sébastien Perez. Ilustraciones de Benjamin Lacombre. Editorial: Edelvives. Zaragoza.