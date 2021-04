Cuando era niño uno de mis maestros me pidió que describiera el cielo. Le indiqué que era una gran biblioteca, con unas estanterías muy altas, un lugar donde no se acababan nunca los libros, y lo más curioso es que no tenía techo, estaba lleno de luz pero tampoco se llovía. Esa contestación parece que no le gustó. Me lanzó una nueva pregunta algo enojado: ¿Y Dios? Con la naturalidad de la infancia le contesté: Dios estará allí para recomendarme lecturas con las que no me aburriré en la eternidad.

Algunos ven las bibliotecas como lugares oscuros, tenebrosos, con gente vieja, enfadada, mandando callar a todo el mundo, con mucho polvo... y yo veía el cielo. Pues eso ocurre con este libro.

En este álbum tenemos una bella fábula protagonizada por murciélagos. Su gran aventura es colarse por una ventana abierta en la biblioteca. En este lugar pueden vivir grandes aventuras con la lectura de sus libros. La biblioteca es un lugar fascinante, mejor que la cueva. El mejor divertimento es el cuentacuentos. El mensaje es muy claro: los libros son para leerlos, mirarlos, oírlos, pero sobre todo para vivirlos. Estar en la biblioteca es llegar al séptimo cielo.

El texto, muy bien traducido por Carlos Mayor, juega con pareados y rimas fáciles, atractivas para los primeros lectores. Las ilustraciones complementan y enriquecen el deseo de visitar las bibliotecas y, sobre todo, el anhelo de crear lectores. Entre murciélagos se esconden personajes de la literatura infantil como Caperucita Roja, El Rey Arturo, Alicia en el país de las maravillas o Winnie The Pooh.

Libro recomendado a lectores de 3 a 60 años que sigan sintiéndose niños con ganas de disfrutar de los libros y de las bibliotecas.

Ficha literaria: Murciélagos en la biblioteca. Autor e ilustrador: Brian Lies. Traducción: Carlos Mayo. Mejor Nuevo Libro ilustrado en los premios Indies Choice Book. Editorial: Juventud, Barcelona.