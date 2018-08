Juanito Makandé lanzará nuevo disco el 26 de octubre tras 3 años

Juanito Makandé estrena el 26 de octubre su nuevo y esperado disco, El habitante de la tarde roja, que presentará en directo por primera vez el sábado 10 de noviembre en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla con un concierto que contará con colaboraciones especiales.

"Me di cuenta tarde. Era una mañana triste, llovía y recogía los últimos instrumentos de un pequeño local que tenía ya en un pasadizo debajo del hotel Macarena. Después de diez años, recogiendo mis instrumentos y con las lágrimas cayendo, tenía que marcharme a Madrid. Allí fue donde me di cuenta de que llevaba a Sevilla enredá en mis entrañas y de que sería así el resto de mis días. Sevilla me enseñó quien soy yo. Y precisamente por eso el sábado 10 de noviembre tengo, tenemos, una cita en Sevilla. No podía elegir otra ciudad para presentar mi nuevo trabajo. Estoy seguro que me va a traer mucha suerte para toda la gira de este nuevo disco", anunció ayer el artista linense en sus redes sociales.

El autor y cantante de temas como Niña voladora adelantó que en el concierto presentará las nuevas canciones, recordará los clásicos y habrá algunas colaboraciones "bien sabrosonas".

Juanito Makandé volverá a un escenario conocido, el auditorio Rocío Jurado de Sevilla, donde celebró el concierto de despedida de su anterior disco al que acudieron durante dos inolvidables noches más de 12.000 personas.

Con cuatro discos publicados hasta el momento y un sinfín de conciertos a sus espaldas, Juanito Makandé (La Línea de la Concepción, 1982) se ha labrado -desde que decidiera trazar su carrera en solitario allá por 2006- no solo una exitosa trayectoria como músico. También se ha ganado el reconocimiento de público, prensa y profesionales como uno de los artistas más singulares de la escena independiente. "Un cantautor libre", como a él mismo le gusta definirse, con una facilidad innata para conectar con la audiencia.

Ya en sus dos primeros trabajos discográficos, Sueña (2006) y Momentos de alimento (2011), un Juanito alejado del Radio Makandé de sus inicios emprendía su camino en solitario apuntando maneras y formas de músico libre, de artista que escapaba de fórmulas habituales y de toda etiqueta fácil.

Las canciones que escribí mientras volaba (2014), su tercer álbum, ratificaba esa independencia de la que ha hecho gala siempre Juanito Makandé: primero en financiarse a través de una exitosa campaña de crowdfunding, el álbum además se convirtió en un caudal de auténticos hits, capaces de seducir a legiones de fans sin tener que colarse en las clásicas listas de éxito. Ahí están, desde entonces y para el recuerdo, temas tan coreados como La llave, Cuchillos por el aire, Calores o Niña voladora, que ha superado en Youtube los 15 millones de reproducciones.

El siguiente disco del linense pretende consolidarle como estrella en la escena nacional. Pero también en la internacional. Porque Muerte a los pájaros negros, publicado en octubre de 2015 tras otra triunfal campaña de crowdfunding, llamaba tan solo meses después la atención de la prestigiosa cabecera Billboard, que destacaba a Juanito Makandé como uno de los cinco artistas latinos a seguir en los próximos años.

Fue el primer aviso de un despegue a nivel nacional, colgando el cartel de "no hay entradas" en un sinfín de ciudades y salas, y abarrotando festivales por toda nuestra geografía. Pero también en el extranjero, con aplaudidos conciertos en La Habana, Francia y Reino Unido. El disco supuso además la enésima muestra del talento natural de Juanito para componer canciones inolvidables: Cuando te empecé a querer, Kamikaze o Tocar las nubes son parte de una legión de seguidores.

Tras el paréntesis a su carrera en solitario por su aventura conjunta con El Canijo de Jerez con Estricnina, que también le llevó a recorrer el mapa de los festivales del país derrochando energía a raudales, Juanito decidió tomarse un respiro y concentrarse en alumbrar su siguiente trabajo, fraguado en Mallorca, donde no solo ha ido gestando su nuevo disco, sino que también ha puesto en marcha su propio estudio de grabación, un sueño largo tiempo acariciado y en el que promete dar rienda suelta a su faceta como productor.

El nuevo disco es, según Juanito Makandé, su trabajo más personal: "Se mueve entre el canalleo y la elegancia, y es el resultado de las mejores ideas de dos años acá, tiempo en el que nunca he dejado de componer".